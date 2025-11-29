Flamengo conquista su cuarta Copa Libertadores; enfrentará a Cruz Azul en la Intercontinental

Brasil alcanzó este sábado su vigésimo quinto título de Copa Libertadores gracias al triunfo de Flamengo sobre Palmeiras por 0-1, que le significó al equipo rojinegro carioca su cuarta corona.

Ambos equipos protagonizaron hoy en Lima la séptima final entre equipos brasileños en toda la historia de la competición, cinco de ellas en el formato de final a partido único que se implantó desde 2019.

Flamengo sucede en el trono de la Libertadores a otro equipo brasileño, Botafogo, que se impuso en 2024 al Atlético Mineiro.

La cuarta alegría para los rojinegros cariocas

La consagración para el equipo de Río de Janeiro llegó luego de pasar como segundo del grupo C, por debajo de Liga de Quito y por encima del Central Córdoba argentino y el Deportivo Táchira venezolano.

O GOL DO TETRAAAAAAA! Respeita o Colossal CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO! pic.twitter.com/3EKBdyTwmt — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2025

En octavos de final, el equipo dirigido por Filipe Luís eliminó a Internacional de Porto Alegre y en cuartos apeó al Estudiantes de La Plata argentino.

Y en las semifinales apartó del camino a los argentinos de Racing Club.

El 0-1 de este sábado en la capital peruana le dio a los del Ninho do Urubu su cuarta consagración tras las de 1981, 2019 y 2022.

¿Cuándo juega Cruz Azul vs Flamengo?

El duelo entre La Máquina y el Mengão en la Copa Intercontinental 2025 tendrá cita en Qatar, donde los mexicanos y brasileños chocan el próximo 10 de diciembre en el llamado Derbi de las Américas.