Ricardo La Volpe critica a Luis Malagón tras errores con la Selección Mexicana: "En los centros le cuesta"

A menos de 200 días para que empiece la Copa del Mundo 2026, una de las posiciones con más incertidumbre en la Selección Mexicana es la portería, donde Luis Ángel Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo se pelean por la titularidad. Ricardo Antonio La Volpe, exguardameta y exentrenador del Tri, criticó al primero de ellos por sus errores en el último partido frente a Paraguay.

En su canal de YouTube, La Volpe analizó la actuación de Malagón en el último amistoso del Tri en el año y le señaló los errores de concepto que sufre en situaciones de pelota parada.

“¿Qué le hace falta a Malagón? Saber caminar el arco. Ahora, la primera vez que hablamos de eso, no, porque yo ya lo vi, que es un arquero gran atajador, de gran reacción, de gran potencia, pero ya lo he visto que en los centros le cuesta”, aseguró.

Sin embargo, el 'Bigotón' le dio consejos de cómo mejorar esa situación particular del juego.

“Bueno, que sepa trabajar más. Lo veo en los córneres, se tiene que fijar en los córneres, ¿Quién patea? Si es un zurdo y un derecho. Y veo a los arqueros que se paran igual. No, una pelota de un zurdo es así, y un derecho es así. Salvo que, bueno, te toque un brasilero que es capaz que le pegue”, concluyó.

