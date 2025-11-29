Inteligencia predice qué pasará con América y Monterrey; ¿quién avanzará a la semifinal del Apertura 2025?

Al América no le queda nada más que rescatar lo único que le queda del año: el Apertura 2025. En el estadio Ciudad de los Deportes se jugarán la vida en la búsqueda de una urgida victoria, más aún por la seguidilla de fracasos que sumaron este año: el Clausura 2025, el Campeón de Campeones, la Concacaf Champions Cup, la Leagues Cup y el hecho de quedarse sin el boleto al Mundial de Clubes.

Pese a que las Águilas llegarán a su hogar con una significativa desventaja de dos goles, la Inteligencia Artificial ve probable que —esta noche— gane en el partido de vuelta ante los Rayados de Monterrey. Un escenario que podría darse en un 38 por ciento de probabilidad.

Sin embargo, América necesita ganar por diferencia de dos goles. Y consciente de esto, pese a que la posibilidad de una victoria azulcrema es viable, la IA no cree que concreten su pase a la semifinal del Apertura 2025.

“Sí, hay chance de que América se imponga hoy, especialmente si juega con intensidad, pero dudo que tenga claridad ofensiva suficiente para una remontada convincente. Por eso considero que Monterrey sigue siendo favorito para avanzar”, explicó la IA de ChatGPT.

El resto del porcentaje se divide en un 37 por ciento para un triunfo de Monterrey y 25 por ciento para un empate, pero la probabilidad real de avanzar a las semifinales del torneo queda en manos de los Rayados con un 60 por ciento.

“La realidad es que América tiene una montaña por subir”, concluyó la IA.

Lee también América quiere evitar un fatídico 2025; la Liga MX, lo único que les queda en el año

América recibe al Monterrey en cuartos de final / FOTOS: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver el partido de vuelta en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

Sábado, 29 de noviembre

América vs Monterrey | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Lee también Tigres, a intentarlo todo para mantenerse con vida; HOY buscan la remontada ante Xolos