Tigres, a intentarlo todo para mantenerse con vida; HOY buscan la remontada ante Xolos

Tigres tiene la gigantesca tarea de remontar el 0-3 aplicado por los Xolos de Tijuana en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025, resultado que fue inesperado para el combinado de la UANL y lo coloca parcialmente eliminado.

Una ventaja que tiene el cuadro felino es haber terminado en el segundo puesto de la clasificación general, por lo que, en caso de empatar 3-3 aseguraría el pase, por su posición en la tabla.

Guido Pizarro, director técnico del conjunto universitario, fue contundente luego del silbatazo final en la frontera, al dejar claro que habrá mejoras para la vuelta.

“El sábado debemos tener contundencia por la diferencia de goles, veremos que en nuestro campo y con nuestra gente tendremos que cambiar la imagen en muchos aspectos”, comentó el argentino.

Revertir ese marcador es una tarea colosal para los felinos. En el Clausura 2022, Atlas le ganó a Tigres 3-0 en la semifinal de ida y para la vuelta selló el pase con un 2-0.

Su más reciente intento de remontar un 3-0 fue los cuartos de final frente al Atlético de San Luis en el Apertura 2024, donde un empate de 0-0 en el estadio Universitario le dio el pase a los potosinos.

Al llegar con una estupenda ventaja a este juego, Tijuana puede despreocuparse de la estadística que tiene en su contra cuando juega en el estadio de Tigres.

Los Xolos han recibido varias goleadas y no han vuelto a ganar en casa de los felinos desde el Clausura 2016, cuando vencieron 1-2 a Tigres con doblete del atacante colombiano Dayro Moreno. El gol del cuadro de la U fue de André-Pierre Gignac, quien busca ser el salvador en esta ocasión.