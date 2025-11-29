América quiere evitar un fatídico 2025; la Liga MX, lo único que les queda en el año

Lo mágico que fue 2024 para el América contrasta de manera notable con lo fatídico que ha resultado 2025... Y podría terminar mal.

Esta tarde, las Águilas pelearán por rescatar lo único que les queda en el año: El Apertura 2025. En un periodo donde han coleccionado fracasos, a los de André Jardine solo les resta el torneo de Liga.

Los de Coapa llegan al estadio Ciudad de los Deportes con una desventaja (2-0) frente al Monterrey, que hizo pesar su casa el miércoles, en el juego de ida de los cuartos de final, que se disputó en el Gigante de Acero.

Desde que el técnico brasileño llegó, el América ha disputado cuatro finales al hilo. Nunca ha sido eliminado en el torneo local y jamás había llegado (12 series) con un déficit de dos goles al encuentro de vuelta.

El club tiene la obligación de remontar el marcador para impedir algo que nunca ha sufrido desde el arribo de Jardine.

La final del Clausura 2025, el Campeón de Campeones, la Concacaf Champions Cup, la Leagues Cup y quedarse sin boleto al Mundial de Clubes, luego de caer ante Los Ángeles FC, son los fracasos azulcrema en 2025.

Sí, el Apertura 2025 es lo único que le queda y —esta tarde— el América podría dejarlo ir.