El Racing de Veracruz, a la conquista de sus paisanos; no quieren estar a la sombra de los Tiburones Rojos

Veracruz.— El recuerdo de los Tiburones Rojos aún pesa en la memoria del futbol veracruzano. Sin embargo, pese a la nostalgia de su desaparición, un equipo construyó una identidad en Boca del Río: Racing de Veracruz. Un Monstruo Morado que, en Liga Premier, no quiere vivir bajo su sombra.

“Muchos están en contra por la nostalgia que le tienen a los Tiburones Rojos. Ha sido difícil, pero poco a poco con los niños hemos entrado en ese mercado. El niño trae al papá, que viene con la camisa del Tiburón, pero el niño ya viene con la del Monstruo Morado”, platicó Luis Manuel Roca —presidente del Racing— en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El Racing de Veracruz tiene su hogar en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, donde el propio Pentapichichi puso la primera piedra de la construcción que se encuentra a ocho kilómetros de un grisáceo estadio Luis Pirata Fuente. Lejano al recuerdo de la última vez que los Tiburones Rojos encendieron el recinto: cuando, en la penúltima fecha del Apertura 2019, sufrieron una estruendosa goleada (0-5) por parte de las Águilas del América.

“Tratamos de hacer algo distinto y respetando la historia de los Tiburones Rojos. Eso es esencial. No buscamos hacer algo que fuera como ellos, sino algo que fuera completamente diferente. Mucho de eso influyó en tener el color morado: para tener otro distintivo que fuera algo para la gente y que no dijeran ‘nos están copiando’. Eso quisimos hacer. Buscar un color que fuera original y que la gente adoptara”, enfatizó Roca.

El Monstruo Morado ahora milita en el Grupo 3 de la Serie A de la Liga Premier. Y desde la entrada de su estadio, se advierte: “Rumbo a Expansión”.