Los jarochos buscan tener presencia en Primera División con el Racing de Veracruz

Veracruz.— En Veracruz existe la esperanza de regresar a la Primera División del futbol mexicano, después de la pérdida deportiva que dejó la desaparición de los Tiburones Rojos.

Desde Boca del Río, el Racing de Veracruz advirtió que quiere dejar una huella como la que —en su momento— han dejado el resto de los equipos nacionales que compiten en lo más alto.

El camino aún será largo, así lo reconoció el presidente de la escuadra veracruzana, Luis Manuel Roca: “Si vas a soñar, sueña a lo grande. Me gustaría ver al equipo en Primera División. Vamos paso a paso. Primero, queremos ganar un lugar en la [Liga de] Expansión. Y posteriormente, estaremos pensando en Primera División”.

Desde la Serie A de la Liga Premier, el Racing de Veracruz no solamente sueña con escalar en el balompié mexicano, también con construir una cantera de futbolistas jarochos que comience a destacar en el medio.

Un proyecto que nació a partir de la necesidad de darle visibilidad al talento nacional en un mercado donde se le da un mayor foco a los futbolistas extranjeros.

“Queremos sacar muchos jugadores veracruzanos. Estamos trabajando bastante con las fuerzas inferiores, desde los seis años hasta los 17. Queremos crear esa gran escalera para todos ellos y que tengan la oportunidad de ser vistos”, aseveró Roca en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.