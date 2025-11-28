Real Apodaca y Atlético Vélez Sarsfield se medirán en la Final del Torneo Internacional Premier; choque de México contra Argentina

Pese a que Real Apodaca sufrió, concretó la hazaña en una cardíaca tanda de penales: representará al balompié mexicano en la Final del Torneo Internacional Premier, donde se enfrentará a los juveniles del Atlético Vélez Sarsfield. México contra Argentina, por la gloria en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río, Veracruz.

La escuadra regiomontana aseguró su boleto después de quedar como líder del Grupo 1, dándole punto final a los caminos de Artesanos Metepec, Alajuelense y Alianza FC. Si bien les acompaña una racha de dos victorias y un empate, no quieren confiarse. Menos aún ante un rival al que le guardan respeto por el desempeño sólido que demostró a lo largo del certamen.

“Nunca me he sentido como favorito. Siempre hay que respetar a los adversarios. […] Procuraremos ser un rival digno. Dicen que las finales no se juegan, se ganan”, advirtió Ricardo Rayas.

En la otra cara de la moneda, el Atlético Vélez Sarsfield no solamente se apropió del primer lugar del Grupo 2, también superó al resto de los siete equipos participantes; apropiándose de lo más alto en la tabla general con dos triunfos, un empate y el futbolista que —hasta el momento— es el goleador del certamen: el argentino Jeremías Reyna con cuatro tantos firmados en tres días.

El firme paso de “La Fábrica” de Vélez eliminó al anfitrión Racing de Veracruz, así como a los Alacranes de Durango y Alianza FC.

Sin embargo, así como el Real Apodaca, tampoco quieren “pecar” de soberbios y autodesignarse como los favoritos para colgarse las preseas del torneo. Por el contrario, mantienen los pies sobre la tierra y son firmes con la competitividad que les caracteriza: “Nosotros vimos y observamos que el rival es un equipo duro. […] Supimos entender cómo jugar y competir los partidos”, sentenció el técnico Marcelo Bravo.

Será este sábado, 29 de noviembre, cuando se defina quién será el campeón de la tercera edición del torneo, ahora celebrado en tierras veracruzanas.

