Miguel Herrera, señalado como el principal responsable por el "peor fracaso" de Costa Rica; así reaccionó la prensa costarricense

En lo que significó una noche de pesadilla, Costa Rica se despidió del Mundial de 2026. El fracaso que vivió el estratega mexicano, Miguel Herrera, fue tachado como “el peor de la historia” por la prensa deportiva costarricense.

Bajo esa línea, “El Piojo” fue señalado como el principal responsable de la eliminación. Un titular del diario La Nación lo enunció como “la Selección de Costa Rica confirma el peor fracaso de su historia: adiós al Mundial de 2026.

Por su parte, el periódico La Teja sentenció que Miguel Herrera quedará en el recuerdo como uno de los peores técnicos en la historia de Costa Rica. La crítica finalizó con el deseo de que el estratega arme sus maletas y regrese a México para “pensar” en las respuestas que no pudo darle a la prensa, según se lee en el diario.

En ese mismo discurso, La República analizó que las malas decisiones del proyecto deportivo no solamente se tomaron desde el banquillo, sino desde arriba. En su crítica, señalaron que la eliminación de Costa Rica pasará como una de las “más significativas en la historia reciente del futbol internacional”.

No dependía de sí misma, pero si deseaba sobrevivir, a Costa Rica le bastaba una victoria ante Honduras para mantener con vida el sueño de clasificar al Mundial de 2026. Después de una serie de malos resultados, también existía la esperanza de intentarlo por la vía de repechaje… Hasta que los dirigidos por “El Piojo” Herrera empataron a cero con Honduras.

Y con ello, ambos países de despidieron del sueño mundialista.

Miguel Herrera fue tundido por afición de Costa Rica al quedar fuera del Mundial 2026: “Mexicano hijo de...” / FOTO: Imago7

¿Qué dijo Miguel Herrera, después de la eliminación de Costa Rica?

En conferencia de prensa, el técnico mexicano reconoció que "nunca había tenido un fracaso como este". Y dio a entender que buscará la forma de finiquitar su contrato con la Federación Costarricense de Futbol.

"Faltó gol. Ganar los partidos que teníamos que ganar. Ya me sentaré con el presidente para arreglar esa situación. Hoy en la amargura y tristeza que tenemos vamos a barrer las heridas y estar tranquilos. Seguramente ya en estos días hablaremos con él para finiquitar esto", sentenció Herrera.

Palabras que se dieron mientras que, desde afuera, tanto la prensa —como la afición costarricense— exigían su salida.

