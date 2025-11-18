Roberto “Piojo” Alvarado admitió que el equipo mexicano “está jodido” tras cerrar el año con derrota

San Antonio.- Sin excusas, Roberto “Piojo” Alvarado admitió que el equipo mexicano “está jodido”, debido a la mala racha que arrastra.

El Tricolor perdió en juego amistoso ante Paraguay (1-2) y arrastra ya seis juegos sin conseguir un triunfo.

“Esto es bastante jodido. La realidad es que nos sentimos mal. No pudimos cerrar el año con una victoria y esto da para pensar las cosas”, mencionó Alvarado, delantero del Guadalajara.

Señaló que ahora es momento “de reflexionar para saber qué debemos hacer para mejorar y estar bien para las siguientes Fechas FIFA”.

El público del Alamodome volvió a manifestarse, a abuchear al equipo mexicano. Primero se fueron contra el portero Luis Ángel Malagón, luego contra el resto del equipo.

Y además salió el grito homofóbico: “A nadie le gusta que lo abucheen. Pero la gente tiene derecho a manifestarse de alguna manera, no podemos hacer nada con eso. A nosotros nos toca trabajar y seguir mejorando, levantar la cara. Estar en la Selección Mexicana es lo más grande que nos puede pasar y la exigencia es a lo máximo. Lo que nos toca es trabajar para dar satisfacciones y seguramente el año que viene las cosas mejorarán”.

