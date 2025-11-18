Más Información

Roberto “Piojo” Alvarado admitió que el equipo mexicano “está jodido” tras cerrar el año con derrota

Roberto “Piojo” Alvarado admitió que el equipo mexicano “está jodido” tras cerrar el año con derrota

México se lleva LOS MEJORES MEMES tras la derrota y decepcionante actuación ante Paraguay

México se lleva LOS MEJORES MEMES tras la derrota y decepcionante actuación ante Paraguay

Miguel Herrera y Costa Rica son eliminados del Mundial 2026; el 'Piojo' no pudo cumplir su objetivo

Miguel Herrera y Costa Rica son eliminados del Mundial 2026; el 'Piojo' no pudo cumplir su objetivo

Mundial 2026: Ya son 42 países los clasificados a la Copa del Mundo; esta es la lista completa

Mundial 2026: Ya son 42 países los clasificados a la Copa del Mundo; esta es la lista completa

Resultado: La Selección Mexicana perdió contra Paraguay su último partido del año; arrastra seis partidos sin victoria

Resultado: La Selección Mexicana perdió contra Paraguay su último partido del año; arrastra seis partidos sin victoria

San Antonio.- Sin excusas, admitió que el equipo mexicano “está jodido”, debido a la mala racha que arrastra.

El Tricolor perdió en juego amistoso ante Paraguay (1-2) y arrastra ya seis juegos sin conseguir un triunfo.

“Esto es bastante jodido. La realidad es que nos sentimos mal. No pudimos cerrar el año con una victoria y esto da para pensar las cosas”, mencionó Alvarado, delantero del Guadalajara.

Lee también

Señaló que ahora es momento “de reflexionar para saber qué debemos hacer para mejorar y estar bien para las siguientes Fechas FIFA”.

El público del Alamodome volvió a manifestarse, a abuchear al equipo mexicano. Primero se fueron contra el portero Luis Ángel Malagón, luego contra el resto del equipo.

Y además salió el grito homofóbico: “A nadie le gusta que lo abucheen. Pero la gente tiene derecho a manifestarse de alguna manera, no podemos hacer nada con eso. A nosotros nos toca trabajar y seguir mejorando, levantar la cara. Estar en la Selección Mexicana es lo más grande que nos puede pasar y la exigencia es a lo máximo. Lo que nos toca es trabajar para dar satisfacciones y seguramente el año que viene las cosas mejorarán”.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS