México se lleva LOS MEJORES MEMES tras la derrota y decepcionante actuación ante Paraguay

Este martes la Selección Mexicana sufrió una decepcionante derrota contra su símil de Paraguay (2-1) para cerrar el año de la peor manera posible: perdiendo.

Después de los abucheos e insultos en Torreón tras empatar con Uruguay, la expectativa sobre la Selección Mexicana era que mostraran actitud y personalidad, pero a pesar de las críticas de los futbolistas tricolores sobre la reacción del público en México, recibieron el mismo tratamiento en San Antonio.

Incluso peor, ya que el grito homofóbico se escuchó con mayor vehemencia en el Alamodome.

Hoy fue el debut de Armando 'Hormiga' González y fue de lo poco destacado del Tri esta noche.

Sin embargo, en redes sociales la afición no perdonó al Tri y se manifestó con LOS MEJORES MEMES.

Los MEJORES MEMES de la derrota de México ante Paraguay

