Miguel Herrera regresa luego de no clasificar al Mundial con Costa Rica: Es un fracaso, pero tengo hambre de volver a las canchas

Marcado por una herida que difícilmente se borrará —quedarse fuera de la Copa del Mundo de 2026—, Miguel Herrera volvió a México.

El estratega, conocido por su carácter explosivo y su estilo frontal, regresó al país con dolor en la mirada y su credibilidad dañada, al quedarse a un paso de vivir su segunda experiencia en un Mundial.

Con la palabra "fracaso" todavía rondando su cabeza, el extécnico del América compartió su sentir tras una difícil eliminatoria de Concacaf, en la que partía como favorito al no incluir a los tres gigantes habituales —México, Estados Unidos y Canadá—.

"Es un fracaso, hay que asumirlo y afrontarlo. Íbamos con mucha ilusión y regresamos tristes. No pudimos cumplirle a un gran país que estaba con la ilusión de ir al Mundial. El hambre de volver a las canchas no se me quitará", mencionó.

Herrera, quien se dijo consciente de que cada paso de ahora en adelante en su carrera será observado con lupa, estableció que las siguientes eliminatorias de Concacaf serán muy difíciles para todos, por el enorme crecimiento del Caribe.

"Ha crecido mucho la zona del Caribe, el siguiente Mundial va a ser disputado. No es justificación, es un área muy fuerte con muchos jugadores que están en Europa. En Costa Rica hay un recambio, vienen buenos jugadores, no tengo nada que reprocharles".

Con el deseo firme de tener una revancha en el deporte que ha sido su vida por alrededor de 40 años, Herrera aseguró que analizará ofertas para volver a las canchas pronto, pero reiteró que no tiene propuestas.

"Hay que analizar proyectos, ahora no tengo nada. Tengo ofertas en los medios, quiero estar dentro de la cancha. No hay nada con Atlante, ya tienen técnico y espero verlos pronto en la Liga MX", finalizó.

El Piojo agradeció a Javier Aguirre por hablarle tras fracasar con Costa Rica

El regreso de Miguel Herrera a México estuvo marcado por muchas emociones para el entrenador, quien además de aceptar fracasar con la Selección de Costa Rica en su intento de llegar a la Copa del Mundo de 2026, se tomó unos minutos para agradecer el respaldo de su círculo familiar y personalidades del futbol.

Con palabras sencillas, reveló que tras lo ocurrido con el combinado tico, encontró apoyo en la voz de Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección Mexicana, quien lejos de la crítica, se comunicó para externarle su apoyo ante la eliminación.

"Javier Aguirre me habló tras la eliminación, espero tenga un gran éxito en el Mundial. También me pusieron las palabras que en algún momento dijo Mauricio Pochettino, somos entrenadores y no criminales. Yo no fui a Costa Rica para que me fuera mal, vengo con la derrota pero esperaba estar un año más, así es el futbol", comentó.

Herrera, quien era junto a Luis Fernando Tena, dos opciones más para ver a estrategas mexicanos en el torneo de FIFA, habló también de la derrota de su compatriota con Guatemala, asegurando que le dolió mucho.

"No he hablado con Tena, pero seguramente lo buscaré para ir a comer. Fue difícil para los dos, teníamos una gran ilusión, me lo encontré en la Copa Oro y lo felicité mucho, seguramente lo veré".

Con el objetivo de retomar pronto su carrera como entrenador, "El Piojo" recalcó que no se arrepiente de ninguna decisión y que de volver a presentarse la oportunidad de salir lo hará para buscar triunfar.