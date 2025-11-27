Las veces que América ha remontado una llave de eliminación; buscarán una más ante Rayados

América se encuentra en una situación crítica en la Liguilla del Apertura 2025. Luego de perder 2-0 ante Rayados en el Estadio BBVA, el cuadro de André Jardine tendrá que buscar una remontada épica en el estadio Ciudad de los Deportes.

Para avanzar a Semifinales, tendrán que ganar por una diferencia de dos goles o más, ya que el empate en el marcador global les daría el pase por el criterio de posición en la tabla.

Sin embargo, pese a que es una situación adversa, no es la primera vez que las Águilas se ven abajo en el marcador en una serie de eliminación, y ha habido varias veces que incluso logran revertir el marcador y quedarse con la clasificación.

Remontadas del América en la última época

SEMIFINALES APERTURA 2019 ANTE MONARCAS

La más reciente gran remontada de los de Coapa llegó en Semifinales. En aquella ocasión, pese a que no eran los favoritos, Monarcas Morelia dio la sorpresa y venció 2-0 a los azulcremas en el duelo de Ida.

Lo que pintaba para fracaso terminó en clasificación a la Final. Los dirigidos por Miguel Herrera en ese entonces empataron el global con goles de Renato Ibarra y Federico Viñas, y avanzaron por su lugar en la tabla.

CUARTOS DE FINAL APERTURA 2019 ANTE TIGRES

En ese mismo torneo, el América fue derrotado en el Estadio Azteca 1-2 ante los Tigres. Sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados y lograron una goleada en el juego de vuelta en tierras regias.

Los azulcremas se adueñaron del Volcán y vencieron 2-4 a los locales, con tantos de Viñas, Giovani Dos Santos, Emmanuel Aguilera y Guido Rodríguez.

SEMIFINAL DE CONCACHAMPIONS 2015 ANTE HEREDIANO

En el torneo internacional, las Águilas perdieron 3-0 en el duelo de Ida de la Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, ya en casa, lograron una cómoda goleada (6-0) ante el equipo de Costa Rica, en un certamen que eventualmente terminarían por ganar.

FINAL APERTURA 2014 ANTE TIGRES

Bajo las órdenes de Antonio Mohamed, América consiguió su decimosegundo campeonato con una remontada que lucía complicada, pues los felinos regios lograron un triunfo 1-0 como locales, y llegaban como una de las mejores defensivas del torneo.

Poco importó la ventaja, pues en el Coloso de Santa Úrsula, los azulcremas dieron la vuelta y vencieron 3-0 a Tigres, con goles de Michael Arroyo, Oribe Peralta y Pablo Aguilar.

América en la final del Apertura 2014. FOTO: IMAGO7

