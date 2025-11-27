André Jardine explota contra el arbitraje tras el Rayados vs América: Fueron una vergüenza

Previo al encuentro frente a los Rayados de Monterrey, André Jardine, técnico del América, se mostró empático con el trabajo de los árbitros en la Liga MX; sin embargo, el trabajo del silbante Jesús López acabó con su paciencia.

El estratega brasileño estalló en conferencia de prensa, al término de la Ida de los Cuartos de Final en el Gigante de Acero, y calificó el trabajo arbitral en este inicio de Liguilla como "una vergüenza".

"Acabo de mirar las entradas y estoy un poco tocado. Si hablara de lo que pienso creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el otro partido, pero apenas voy a comentar que el tema arbitral hoy, en mi visión, fue una vergüenza", lanzó el estratega azulcrema.

🔥 André Jardine, técnico del América, explota contra el arbitraje 🔥



🗣 "FUERON UNA VERGÜENZA" pic.twitter.com/rPe0gjzznN — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 27, 2025

Una dura entrada de Jesús "Tecatito" Corona con los tachones sobre el muslo de Álvaro Fidalgo al minuto 16, fue el motivo que hizo enfadar a Jardine, luego de que esta acción no se revisara en el VAR.

América será más ofensivo en casa

Para André Jardine sólo hay una situación clara para el duelo de Vuelta del próximo sábado en el estadio Ciudad de los Deportes y es la obligación que tienen de atacar más. Inexplicablemente, ayer ante Rayados, sus primeros ataques fueron en el tiempo agregado.

“Vamos a tener que atacar más, hoy teníamos que ser inteligentes, defender bien, estar muy conscientes. El pecado que cometimos fueron los errores en algunos lances que permitieron a Monterrey hacer el placaje, somos autocríticos en este aspecto", lanzó el brasileño.

"Vamos a ver a un América con mucha hambre" 🦅



André Jardine así vislumbra el duelo de vuelta el próximo sábado 🔥⚽ pic.twitter.com/5L1bc6hLNE — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 27, 2025

Las Águilas fueron de las mejores ofensivas en la fase regular del torneo Apertura 2025 y Monterrey no guardaba el cero en su portería desde dos meses atrás. Esta vez todo fue diferente.

"No fue que jugáramos mal, pero los errores nos costaron caro, la verdad. El partido de vuelta es mucho que perder, el juego de vuelta vamos a ver un América con ímpetu ofensivo más grande, va a ser un lindo partido de ver, iremos con todo”, concluyó Jardine en el Gigante de Acero.