Humberto "Chupete" Suazo es homenajeado en Monterrey; una calle llevará su nombre

Humberto Suazo, uno de los más destacados extranjeros que han vestido la playera de los Rayados de Monterrey fue homenajeado previo al duelo ante las Águilas del América, por la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX.

El Chupete sigue presente en la afición albiazul y tal vez los reconocimientos sean insuficientes para el exdelantero chileno, pero hoy recibió uno más.

El histórico dorsal 26 de La Pandilla tendrá junto al Gigante de Acero una calle con su nombre y así lo presumieron en sus redes sociales.

"El camino que Humberto Suazo trazó con goles, entrega y corazón, hoy se convierte en su propia calle dentro del complejo del Estadio BBVA. Un reconocimiento que su historia merece. Eterno 26", escribió el cuadro regiomontano.

Una placa, una historia, un legado.💙 Humberto Suazo inaugura oficialmente el Muro de Leyendas del Club de Futbol Monterrey dentro del Estadio BBVA.🛡️Ⓜ️ #Eterno26



Un homenaje para "El Hombre venido del planeta Gol" que marcó una era. 💙🤍🇨🇱 pic.twitter.com/MV11T6ddf1 — Rayados (@Rayados) November 27, 2025

Si bien, Suazo sí logró jugar en el nuevo estadio de los Rayados, sus épocas de gloria como futbolista del equipo de La Pandilla fueron en el extinción Tecnológico de Monterrey.

Con la institución rayada tuvo un exitoso paso en el que alcanzó dos títulos de Liga MX, tres Copas de Campeones de la Concacaf, así como un liderato de goleo individual. El ex de Colo Colo es uno de los grandes extranjeros que han llegado al futbol mexicano.

