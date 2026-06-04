Por su probable responsabilidad en el ilícito de extorsión, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Ulises Josué “N” y de Josué Gael “N”, presunto líder y miembro, respectivamente, de una estructura autodenominada “Los Mondragón”, adheridos a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales de la República Mexicana (USON).

Según indagatorias de la FGJEM, esa organización criminal estaría relacionada con delitos como extorsión, despojo, homicidio y delitos contra la salud, cuya zona de operación son los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

El hecho por el cual se investiga a estos dos sujetos, se registró el 25 de agosto del año 2025, cuando la víctima salió de su domicilio ubicado en el municipio de Ecatepec, momento en que es abordado por los acusados, quienes lo amenazaron con privarlo de la vida o causarle daño a algún miembro de su familia si no retiraba una denuncia interpuesta en contra de uno de ellos.

Se investiga a estos dos sujetos por amenazar a una persona con privarlo de la vida. Foto: iStock

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Esos actos intimidatorios volvieron a repetirse en contra de la víctima al menos en otras tres ocasiones.

La fiscalía mexiquense inició las investigaciones que le permitieron identificar a los probables responsables de estos hechos, por lo que solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, Ulises Josué “N” y Josué Gael “N” fueron ingresados al penal estatal de Chiconautla, ubicado en Ecatepec, en espera de que les sea definida su situación legal.

En caso de ser declarados culpables podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión. Foto: iStock

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En caso de ser declarados culpables podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión.

Con la aprehensión de estos dos sujetos, suman ya 46 objetivos prioritarios detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dentro de la “Operación Restitución”.

A Josué Gael “N”, también se le investiga por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, hechos ocurridos en junio de 2023, en Ecatepec, cuando este sujeto aparentemente efectuó detonaciones de arma de fuego en contra de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad estatal, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia.

Suman 46 objetivos prioritarios detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Por esta razón, el 6 de julio de 2023, un Juez dictó vinculación a proceso a los detenidos, integrantes del grupo criminal “Los Mondragón” por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército, y se declinó competencia a la Fiscalía General de la República, posteriormente fueron puestos en libertad.

Josué Gael “N”, es investigado además por el homicidio en grado de tentativa y despojo en agravio de una mujer, hecho registrado el 6 de noviembre de 2024, en Ecatepec, cuando éste y un grupo de aproximadamente 30 personas llegaron al domicilio de la víctima, y al pretender despojarla del inmueble, habrían accionado un arma de fuego en contra de la víctima.

Por temor, la propietaria del inmueble lo abandonó y habría sido ocupado por los investigados.

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El inmueble fue asegurado durante un cateo, también dentro de la “Operación Restitución”.

vr/bmc