Rayados suma otra baja horas antes de enfrentar al América en cuartos de final

Esta noche empiezan los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y uno de los duelos más atractivos es el enfrentamiento entre Rayados y América en el estadio BBVA.

Sin embargo, este partido tendrá al menos tres bajas importantes. Por un lado, el América no contará con el francés Allan Saint-Maximin no realizó el viaje a la Sultana del Norte por tener fiebre; por el otro lado, Rayados sufre las bajas de Lucas Ocampos, quien se fracturó en un accidente doméstico, y de Carlos Salcedo, por una molestia muscular.

Felipe Galindo, reportero del Monterrey, reveló que "Carlos Salcedo no estará disponible esta noche ante América. Lo deja fuera una lesión muscular. Verán como evoluciona para que pueda estar en la vuelta. La lesión está en uno de sus chamorros".

Cabe recordar, que el 'Titán' ha jugado apenas cuatro partidos con la camiseta del Monterrey tras sufrir una fractura en la rodilla derecha, apenas en su primer entrenamiento como jugador de Rayados, por lo que no jugó los primeros nueve meses del año.

