Cuernavaca, Mor.- Cuatro personas fueron detenidas por su probable relación con el atentado armado contra Sandra Fernández, aspirante a la presidencia municipal de Yautepec bajo las siglas de Nueva Alianza, en cuyo ataque murieron otras tres personas y ocho más resultaron heridas.

El multihomicidio fue perpetrado el pasado 30 de junio en la colonia Rancho Nuevo, en una cancha de usos múltiples mientras veían el partido de la Selección Mexicana contra su similar de Ecuador.

El operativo de detención comenzó en las pantallas del C5 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las cuales se identificó la camioneta utilizada por los sicarios la noche de la masacre, cuando circulaba sobre la carretera Tlayacapan-Yautepec, en la colonia Las Vivianas del municipio de Tlayacapan.

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Al comparar y confirmar las características del vehículo, las autoridades estatales ordenaron el seguimiento y la detención de la unidad, conducida por un hombre. En el interior encontraron un arma calibre 9 milímetros, así como una manta con leyendas y amenazas en contra del diputado federal de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez, padrino político de la fallecida Sandra Fernández.

Dos mujeres que estaban cerca de la zona encararon a los policías estatales y para impedir la detención del presunto delincuente, y también fueron detenidas por el delito de resistencia de particulares.

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Mas tarde, la SSPC con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano catearon un domicilio en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, colonia Rancho Nuevo, en Yautepec, y detuvieron a otro presunto integrante de la célula delictiva.

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