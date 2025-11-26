Rayados vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 26 de noviembre

Hoy comienza la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y el encuentro más atractivo de esta noche es la visita de las Águilas del América a casa de los Rayados de Monterrey.

El América de André Jardine, que viaja con plantel casi completo, visita el estadio BBVA para disputar ante La Pandilla la Ida de los Cuartos de Final.

El cuadro capitalino quiere regresar a la Ciudad de México con ventaja sobre el cuadro regiomontano, para disputar la Vuelta el próximo sábado 29 de noviembre en el estadio Ciudad de los Deportes.

Lee también Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los Cuartos de final del Apertura 2025, HOY 26 de noviembre

Por parte de las Águilas no estará el francés Allan Saint-Maximin por un cuadro gripal, mientras que por parte del equipo que dirige el español Domenec Torrent no podrá estar el argentino Lucas Ocampo por una lesión en una mano.

David Faitelson tacha de "vende humo" a Allan Saint-Maximin / Foto: Imago7

Recodar que por posición en la tabla el América tiene la ventaja del empate, por lo que Rayados tiene la obligación de ganar en el marcador global si quiere acceder a la ronda de Semifinales; los azulcrema fueron cuartos, mientras que los de la Sultana del Norte clasificaron como quintos.

El delantero Henry Martín, Álvaro Fidalgo y Raúl "La Pantera" Zúñiga ya podrán estar si así lo desea el director técnico André Jardine.

¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs América?

Rayados de Monterrey y las Águilas del América volverán a chocar en una Liguilla del futbol mexicano. Esta vez por los Cuartos de Final del Apertura 2025.

El más reciente antecedente fue en la Final del Apertura 2024, cuando los de Coapa consiguieron el Tricampeonato de la Liga MX al imponerse con marcador global de 3-2.

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Horario: 21:10

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Lucas Ocampos le dio la victoria a Rayados / Foto: Imago7

Lee también Leyenda de Pumas explota contra Efraín Juárez tras fracasar en la Liga MX: "Habló mucho, dice muchas tonterías"