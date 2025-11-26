Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los Cuartos de final del Apertura 2025, HOY 26 de noviembre

Este miércoles 26 de noviembre comienza de manera oficial la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con partidos que prometen goles y muchas emociones.

Con una triple cartelera que es histórica, el balompié azteca llega a su mejor momento: FC Juárez vs Toluca, Rayados vs América y Xolos contra Tigres.

Este último cruce, marcó un hecho sin precedentes, pues al comenzar a las 11:00 pm en la frontera, se convirtió en el partido que más tarde empezará en la historia de la Fiesta Grande.

Gilberto Mora está aprendiendo mucho de Sebastián Abreu en Xolos. Foto: Imago7

En el primer duelo que está pactado para dar inicio a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, los Bravos reciben al vigente campeón, Toluca.

Y al terminar, Monterrey abre las puertas del BBVA para verse las caras ante las Águilas de André Jardine, en uno de los cruces que más expectativa genera de estos Cuartos de final, que además se podrá ver a través de Youtube.

¿Dónde ver la Liguilla de la Liga MX hoy?

Juárez vs Toluca / Azteca 7

Rayados vs América / TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)

Tijuana vs Tigres / Fox y Caliente TV

Rayados recibe al América. FOTO: ESPECIAL

