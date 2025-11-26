Más Información

Isaac del Toro, Yareli Acevedo y Donovan Carrillo brillan en los Victory Prize México 2025

Isaac del Toro, Yareli Acevedo y Donovan Carrillo brillan en los Victory Prize México 2025

Champions League: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de HOY, miércoles 26 de noviembre

Champions League: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de HOY, miércoles 26 de noviembre

Tijuana y Tigres se miden en duelo de medianoche

Tijuana y Tigres se miden en duelo de medianoche

El Toluca comienza su defensa del título de la Liga MX ante un FC Juárez que llega con ritmo

El Toluca comienza su defensa del título de la Liga MX ante un FC Juárez que llega con ritmo

¿América o Toluca para campeones de la Liga MX? Esto dicen las casas de apuestas

¿América o Toluca para campeones de la Liga MX? Esto dicen las casas de apuestas

La quinta fecha de la Champions League 2025/2026 llega este miércoles con partidos que prometen mucha emociones, goles, y buen futbol, pues varios gigantes de Europa saltarán a la cancha con la intención de seguir sumando puntos en el torneo.

Entre los duelos más atractivos que se podrán disfrutar hoy, están: Real Madrid vs Olympiacos. Los merengues llegan con nueve puntos en cuatro jornadas, y luego de caer en la última ante Liverpool (1-0) en Anfield.

Lee también

Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán, con los colchoneros urgentes de conseguir unidades, ya que únicamente cuentan con seis.

El Arsenal hará lo propio con el Bayern Múnich, el primer y segundo ligar de esta edición de la Champions, ambos con 12 puntos, por lo que será un partido imperdible.

El Arsenal rescata empate frente al Bayern Munich
El Arsenal rescata empate frente al Bayern Munich

El Liverpool, en Anfield, enfrentará al PSV, de Países Bajos, y el vigente campeón, el París Saint-Germain, abrirá las puertas de su estadio para jugar ante el Tottenham.

¿Dónde ver los partidos de la Champions League de hoy?

  • Pafos FC vs Mónaco/ 11:45/ Fox y Caliente TV
  • FC Copenhague vs Kairat Aimaty/ 11:45/ HBO Max, TNT
  • Arsenal vs Bayern Munich – HBO Max
  • Atlético de Madrid vs Inter – Caliente TV
  • Frankfurt vs Atalanta – Space, HBO Max
  • PSG vs Tottenham – TNT Sports, HBO Max
  • Olympiacos vs Real Madrid – Caliente TV
  • Sporting Lisboa vs Brujas – FOX, Caliente TV
  • Liverpool vs PSV – Caliente TV
FOTO: AP - Real Madrid se impuso al Barcelona y el Clásico volvió a teñirse de blanco en el Santiago Bernabéu
FOTO: AP - Real Madrid se impuso al Barcelona y el Clásico volvió a teñirse de blanco en el Santiago Bernabéu

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS