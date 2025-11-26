Champions League: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de HOY, miércoles 26 de noviembre

La quinta fecha de la Champions League 2025/2026 llega este miércoles con partidos que prometen mucha emociones, goles, y buen futbol, pues varios gigantes de Europa saltarán a la cancha con la intención de seguir sumando puntos en el torneo.

Entre los duelos más atractivos que se podrán disfrutar hoy, están: Real Madrid vs Olympiacos. Los merengues llegan con nueve puntos en cuatro jornadas, y luego de caer en la última ante Liverpool (1-0) en Anfield.

Lee también ¿América o Toluca para campeones de la Liga MX? Esto dicen las casas de apuestas

Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán, con los colchoneros urgentes de conseguir unidades, ya que únicamente cuentan con seis.

El Arsenal hará lo propio con el Bayern Múnich, el primer y segundo ligar de esta edición de la Champions, ambos con 12 puntos, por lo que será un partido imperdible.

El Arsenal rescata empate frente al Bayern Munich

El Liverpool, en Anfield, enfrentará al PSV, de Países Bajos, y el vigente campeón, el París Saint-Germain, abrirá las puertas de su estadio para jugar ante el Tottenham.

¿Dónde ver los partidos de la Champions League de hoy?

Pafos FC vs Mónaco/ 11:45/ Fox y Caliente TV

FC Copenhague vs Kairat Aimaty/ 11:45/ HBO Max, TNT

Arsenal vs Bayern Munich – HBO Max

Atlético de Madrid vs Inter – Caliente TV

Frankfurt vs Atalanta – Space, HBO Max

PSG vs Tottenham – TNT Sports, HBO Max

Olympiacos vs Real Madrid – Caliente TV

Sporting Lisboa vs Brujas – FOX, Caliente TV

Liverpool vs PSV – Caliente TV

FOTO: AP - Real Madrid se impuso al Barcelona y el Clásico volvió a teñirse de blanco en el Santiago Bernabéu

Lee también México inaugurará el Mundial 2026 contra uno de estos rivales; ¿Erling Haaland en el Estadio Azteca?