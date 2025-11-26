Leyenda de Pumas explota contra Efraín Juárez tras fracasar en la Liga MX: "Habló mucho, dice muchas tonterías"

Los Pumas cerraron hace unos días el Apertura 2025 con un sabor amargo, al quedar fuera de la Liguilla tras un semestre marcado por altibajos, un desenlace que golpeó tanto a la afición como a una leyenda histórica del club.

Luego de tener altas expectativas con la llegada al banquillo de Efraín Juárez, todo se derrumbó para los universitarios, quienes cayeron ante Pachuca en el Play-In.

Con el dolor todavía presente, al ser el único equipo de los llamados grandes del futbol mexicano en no estar en la Fiesta Grande, Manuel Negrete, referente del club, se lanzó contra el entrenador auriazul, asegurando que esperaba más de su trabajo por todo lo que habló.

"Yo pensé que iban a estar mucho mejor e iban a calificar. Efraín Juárez llegó muy bien, pero habló demasiado, deberían hablar más los jugadores. Dice muchas tonterías que no tienen nada que ver con lo que es Pumas", mencionó en los Victory Prize México 2025.

Negrete, quien surgió en la cantera universitaria y debutó con el equipo en 1979, pidió cambiar el plan de trabajo y, en lugar de buscar extranjeros, dar espacio a los jóvenes de fuerzas básicas.

"Las contrataciones parecían que eran buenas, uno prefiere perder con canteranos que con extranjeros. Han perdido la esencia de dar oportunidades a los chicos; la universidad fue un semillero por muchos años", finalizó.

