Isaac del Toro, Yareli Acevedo y Donovan Carrillo brillan en los Victory Prize México 2025

El deporte mexicano vivió una noche inolvidable en la gala Victory Prize México 2025, un escenario donde la excelencia deportiva fue celebrada.

Luego de un año marcado por conquistas internacionales y múltiples medallas que pusieron el nombre de México en lo más alto, la gala sirvió para rendir homenaje a quienes, desde cada disciplina, han dejado huella con su esfuerzo y talento.

Con la presencia de figuras como Isaac del Toro, Donovan Carrillo, Osmar Olvera, Oribe Peralta, Lorena Ochoa y Mikel Arriola, la ceremonia entregó momentos especiales y llenos de significado, dejando para los atletas e instituciones una merecida ovación por el trabajo realizado.

Lee también Champions League: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de HOY, miércoles 26 de noviembre

Entre los momentos más esperados de la noche, destacó el reconocimiento a la trayectoria de Lorena Ochoa, exgolfista, quien fue la número uno del mundo durante 158 semanas consecutivas en la LPGA, dejando en su discurso un poderoso mensaje sobre el poder del deporte y la forma en la que cambia vidas.

Con el paso de los minutos y la entrega de premios a instituciones como la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México y la Liga MX, el evento se rindió ante cuatro de los más destacados deportistas de México, quienes en 2025 hicieron historia.

Uziel Muñoz, quien ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025 en Tokio, Japón, con un lanzamiento de 21.97 metros en impulso de bala, se llevó el PREMIO UNEXPECTED, que recalca un hecho que cambió la historia en el último momento.

Andrea Becerra, que ganó la medalla de oro en el Mundial de Tiro con Arco 2025 en arco compuesto, regresó a casa con el PREMIO UNDISCOVERED, que reconoce a aquellos deportistas que representan disciplinas poco conocidas.

Nunca dudó de que llegaría al primer puesto en la clasificación mundial. Foto: CONADE

Los dos premios más importantes de la noche dejaron como ganadores a los ciclistas Yareli Acevedo, quien conquistó el PREMIO PROMESA DEL AÑO, e Isaac del Toro, con el galardón de ÍDOLO DEPORTIVO DE 2025, luego de que ambos destacaron en la élite de su deporte.

Lee también ¿América o Toluca para campeones de la Liga MX? Esto dicen las casas de apuestas