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Un elemento de tránsito del municipio veracruzano de Córdoba fue asesinado a tiros a bordo de una patrulla que momentos antes había sido entregada a la corporación por el alcalde, el morenista Manuel Alonso Cerezo.
El ataque ocurrió cerca de las 13:30 horas de hoy sobre la avenida 4 de la zona centro de la ciudad asentada en la región montañosa central de Veracruz.
Elementos de rescate y urgencias acudieron al sitio para brindarle atención médica al oficial, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.
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Elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Policía Ministerial implementaron un fuerte operativo en busca de los responsables, sin que se reporten personas detenidas.
Horas antes, el presidente municipal, Manuel Alonso Cerezo encabezó la entrega de nueve unidades destinadas a reforzar las labores de la Policía y Tránsito Municipal.
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Los vehículos –en uno de los cuales fue asesinado el tránsito- fueron presentados en la explanada del Parque 21 de mayo como parte del fortalecimiento del parque vehicular del Ayuntamiento de Córdoba.
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dmrr/cr
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