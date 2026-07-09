En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a poner un alto al fuego porque "nada vale la vida de otra persona".

Al encabezar el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en el atrio de la Basílica de Guadalupe y ante autoridades eclesiásticas, Sheinbaum Pardo también pidió a las familias mexicanas que abracen a sus hijos e hijas, y reiteró el llamado a Estados Unidos a actuar contra el flujo de armas.

Al mencionar "que sobreviva la esperanza por encima del odio y la violencia", señaló que la mayor parte de las armas que entran a nuestro país vienen de Estados Unidos y cruzan ilegalmente la frontera "para sembrar violencia y arrebatar vidas en México".

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Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en el atrio de la Basílica de Guadalupe (09/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"Seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas. Así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia.

"75% de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos. La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas", declaró.

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Sheinbaum hace un llamado al amor, el cuidado y la presencia familiar

Ante autoridades eclesiásticas, la Mandataria federal hizo un llamado a las familias mexicanas a abrazar a los hijas y a las hijas.

"También quiero aprovechar el día de hoy un llamado a las familias mexicanas: (...) Nada justifica que una vida termine antes de tiempo, por eso hoy queremos levantar una sola voz, desde este lugar de esperanza. ¡Alto a las armas, alto al fuego, nada vale la vida de otra persona, nada vale tampoco poner en riesgo la propia vida.

"Hacemos un llamado a todas las familias de México, a las madres y a los padres: abracen a sus hijas e hijos, escúchelos, acompáñenlos, sepan con quién conviven, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus sueños.

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"Ninguna política pública puede sustituir el amor, el cuidado y la presencia de la familia (...)", externó al recalcar el diálogo en los hogares.

Segob reporta entrega de 11 mil 679 armas de fuego

Presidenta Claudia Sheinbaum junto a Rosa Icela Rodríguez (Segob) durante el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en el atrio de la Basílica de Guadalupe (09/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Al destacar la construcción de la paz que prioriza la atención de las causas de la violencia, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dijo "Sí al Desarme, Sí a la Paz" evita hechos lamentables y ha tenido buena aceptación entre la población.

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Rodríguez reportó que al 6 de julio se han entregado de manera voluntaria y anónima 11 mil 679 armas de fuego en el país, de las cuales de las cuales 6 mil 404 son armas cortas; 3 mil 419 armas largas y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos.

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Con el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" se han entregado 11 mil 679 armas de fuego en el país (09/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"Nos da mucho gusto que la población se deshaga de este tipo de artefactos que ponen el riesgo la vida de los integrantes de las familias, y también que participen en el intercambio de juguetes bélicos por educativos", mencionó.

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Agregó la titular de la Segob que México no está condenado a la guerra, sino a la paz.

Con el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" se han entregado 11 mil 679 armas de fuego en el país (09/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Destacan programa de canjeo de armas

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), declaró que las armas en manos equivocadas provocan dolor y sufrimiento de miles de personas en el mundo, y reconoció a la iglesia católica y la participación de la sociedad mexicana.

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El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena durante el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en el atrio de la Basílica de Guadalupe (09/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Indicó el general Trevilla que también se fortalece la seguridad de las comunidades con este tipo de acciones para contribuir en un esfuerzo nacional. Destacó que son casi 40 mil armas retiradas de las calles.

La esencia de estos programas es mantener a las armas alejadas de las juventudes, apuntó el titular de la Sedena.

"Seguiremos cumpliendo con firmeza sus instrucciones y nuestras misiones, entre las que sobresale la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con profesionalismo, legalidad y profundo sentido de responsabilidad social.

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"En este Día Internacional de Destrucción de Armas desde este emblemático lugar, que simboliza la unidad, la fe y la esperanza de las y los mexicanos, le refrendamos el firme compromiso de continuar empleando nuestras capacidades para seguir fortaleciendo los proyectos de su gobierno, que contribuyen a preservar la paz la seguridad y el bienestar del pueblo de México", declaró el general.

Claudia Curiel, secretaría de Cultura, mencionó acciones culturales para atender causas con espacios para crear, convivir y construir comunidad, principalmente con infancias y juventudes.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la construcción de la paz en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, así como la atención a las causas y el intercambio ahora de armas por libros.

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Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en el atrio de la Basílica de Guadalupe (09/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Reportó la jefa de Gobierno mil 800 armadas canjeadas y 191 municiones en más de 100 atrios de las iglesias, y 700 juguetes canjeados en la capital.

En el marco del Mundial de futbol, Brugada aseguró que la Ciudad de México vivió el mes de junio con menos homicidios en 15 años.

"Cada arma que hoy retiramos de la calle es una bala que no lastimará nunca más; es una madre que no llorará por su hijo; una familia que no recibirá una llamada de madrugada. Cada arma que destruimos es un abrazo que no será interrumpido", expresó al reconocer al gabinete de Seguridad.

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