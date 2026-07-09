En eventos diferentes en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a tres supuestos delincuentes, dos de ellos de 16 y 17 años pertenecientes al Cártel de Sinaloa, facción Los Chapos, además, aseguraron material explosivo, armamento y liberaron a un hombre que se encontraba privado de su libertad.

En un primer evento, derivado de trabajos de inteligencia, así como de reconocimientos terrestres y aéreos, los navales localizaron en inmediaciones del poblado Las Iguanas, municipio de Concordia, 20 kilos de compuesto explosivo, el cual fue neutralizado en el lugar por personal especializado.

En un evento distinto, en inmediaciones del poblado El Quelite, municipio de Mazatlán, los uniformados fueron objeto de una agresión con armas de fuego por parte de civiles armados.

En apego a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, los elementos repelieron la agresión, logrando la detención de los tres presuntos infractores de la ley, dos de ellos menores de edad, y el aseguramiento de tres armas largas, 12 cargadores, 342 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.

También fueron localizados dos artefactos explosivos improvisados que fueron neutralizados en el sitio con el fin de salvaguardar la integridad de la población.

En la acción se logró liberar a un hombre de 53 años. Foto: Especial

Derivado de un reporte recibido a través del C4 sobre la posible presencia de una persona privada de su libertad en el poblado La Sábila, los navales se trasladaron al lugar, donde lograron localizar y liberar a un hombre de 53 años, quien manifestó haber sido privado de su libertad por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

[Publicidad]

Posteriormente, fue trasladado ante las autoridades competentes para la atención correspondiente.

La dependencia refrendó su compromiso de continuar realizando operaciones que contribuyan al mantenimiento del Estado de derecho, así como a la paz y seguridad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.