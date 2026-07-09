Tijuana.— Ricardo despertó durante la madrugada, se bañó y esperó a que el camión del trabajo lo recogiera y llevara a la planta. Llegó y alistó su material para supervisar la línea; saludó a sus compañeros como lo hace desde hace 22 años. Una vez terminada su jornada laboral, los directivos de la empresa Toyota convocaron a una reunión y les dieron la noticia: la empresa que ha sido su casa y sustento se va de Tijuana.

El lunes pasado, personal de la empresa japonesa realizó una junta de trabajo con los trabajadores para darles detalles sobre la decisión que recién fue revelada públicamente en un comunicado de prensa. Toyota informó sobre el traslado de su planta en Tijuana hacia San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante un proceso de migración gradual que durará cuatro años y terminará en 2030.

“Toyota Motor North America (TMNA) anunció que invertirá 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su campus de fabricación de San Antonio con una segunda línea de montaje de vehículos para apoyar el camión Tacoma (...) TMNA hará la transición de la producción de Tacoma de Toyota Motor Manufacturing Baja California (TMMBC) a la planta ampliada de Toyota Texas durante un periodo aproximado de cuatro años”, se lee en el comunicado emitido el pasado 6 de julio.

“Nos dicen que no nos preocupemos, que aún hay trabajo, pero no se entiende (...) la mayoría estamos confundidos porque, por un lado, la empresa ya nos dijo que se va toda la planta y, por otro, vemos que el gobierno dice que sólo es una línea y que el trabajo seguirá, pero no explican cómo”, alerta Alejandro, uno de los empleados de la planta.

Afuera de las instalaciones de Toyota, ubicada sobre la carretera libre Tijuana-Tecate, en el kilómetro 143, la operatividad tras el anuncio es la habitual. Los trabajadores llegan casi de madrugada cuando la luz del sol apenas se asoma, algunos en sus vehículos y cientos más en los autobuses de la propia empresa. A pesar de que las actividades continúan su curso, los empleados perciben la tensión.

“No se puede hablar de otra cosa, pero tampoco se puede hablar tanto del tema. Se sigue trabajando como si no pasara nada, pero al mismo tiempo pasa todo porque quién nos garantiza nuestro trabajo, y si nos vamos, quién nos va a dar el mismo salario y prestaciones, aquí es uno de los mejores trabajos de maquila”, lamentó Carlos, otro empleado dedicado a la supervisión.

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Parte de los beneficios, explica, son el seguro de gastos médicos mayores, el seguro dental, uniforme y calzado de protección, que aunque es una obligación pocas empresas lo cumplen. Además tienen comedor y transporte, un fondo de ahorro y el pago de utilidades, que está por encima de lo que pagan otras compañías.

El miedo de los trabajadores no es infundado. Fuera de las empresas de manufactura instalan grandes carpas donde empleados del departamento de Recursos Humanos intenta reclutar nuevo trabajo de obra, algunas filas son interminables y los tiempo de espera se vuelven eternos bajo el sol. La gente busca trabajo, pero no todos lo encuentran.

Mientras la incertidumbre se apodera de la plantilla laboral de Toyota tras el anuncio del cierre de la empresa, la gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguró que sólo “se va a una línea de producción”.

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“Son empleados con una alta especialización técnica y que seguramente serán invitados por empresas que siguen llegando a Baja California o que siguen creciendo en nuestro estado. Como lo dijo la presidenta [Claudia Sheinbaum], son estrategias globales de la empresa, y no es de un día para el otro, ni de un año para el otro, sino que hasta 2030”, expuso la mandataria estatal, mientras que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó que se trata de unos 2 mil 800 empleos.

“La empresa nos dijo que se va a cerrar la planta, no están hablando de que sea parcial ni que vayan a quedar trabajos. Fueron muy claros, se van. Sólo nos están avisando con tiempo para que nos preparemos con deudas y paguemos, que consideremos nuestros gastos o que busquemos otra fuente de ingreso; algunos incluso piensan que pueden irse a Toyota en Guanajuato, otros tienen miedo de que incluso los corran antes”, lamenta Ricardo.

Cifras oficiales

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el primer trimestre de 2026 en Baja California se identificaron a 1.8 millones de personas ocupadas, 10 mil menos comparado con el mismo periodo de 2025. La mayor disminución se registró en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento.

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La población desocupada sumó 43 mil personas. Esta cantidad representó una tasa de desocupación de 2.4% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra mayor a la del mismo trimestre del año anterior. La población subocupada fue de 31 mil personas, lo que representó 1.7% de la población ocupada. El porcentaje fue inferior al del primer trimestre de 2025 (2.2 %).

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