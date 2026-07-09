Para Nuevo León, la justa mundialista no sólo representó la llegada de visitantes nacionales e internacionales, también abrió la oportunidad de consolidar un legado de infraestructura para la vida diaria del estado.

Nuevas rutas de movilidad, parques, corredores peatonales, infraestructura de seguridad, canchas escolares y conexiones metropolitanas forman parte de una agenda impulsada bajo el liderazgo del Gobernador Samuel García Sepúlveda y con la participación de Mariana Rodríguez Cantú, Titular de AMAR a Nuevo León.

Con la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, el Gobierno de Nuevo León impulsó más de 30 proyectos estratégicos con una premisa: que la inversión vinculada al Mundial no se limitara a acciones temporales, sino que quedara al servicio de la vida diaria de millones de nuevoleoneses.

“En Nuevo León, fieles a nuestro pragmatismo, decidimos que no se gastaría un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera inversión en obra pública para que, una vez terminado el Mundial, quede un gran legado de lo que hemos llamado el nuevo Nuevo León. Hay más de 34 proyectos que vamos a concluir”, destacó en su momento el Gobernador.

Como una de las tres sedes mundialistas de México, Nuevo León asumió el reto de recibir a la afición, a turistas y a familias locales en mejores condiciones urbanas, logísticas y sociales. La experiencia del evento permitió fortalecer proyectos pensados para funcionar antes, durante y después de la agenda deportiva.

El Mundial 2026 puso a Nuevo León en la atención internacional durante varias semanas, pero el mayor impacto permanecerá en la infraestructura pública creada para la vida diaria.

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Los proyectos de movilidad, espacio público, seguridad, conectividad carretera, deporte e infraestructura social fueron planteados no sólo para atender el momento del evento, sino también para acompañar el crecimiento del estado en los próximos años.

Ahí está el legado: en obras que seguirán dando servicio mucho después de concluida la agenda deportiva.

El sector de transporte público es al que se ha impulsado más con ampliaciones, nuevos vehículos y nuevas líneas. Foto: Especial

Movilidad y transporte

Uno de los ejes centrales es ampliar las opciones de traslado y fortalecer la movilidad metropolitana con transporte público, Metro, paraderos y conexiones peatonales.

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4 mil nuevos camiones sustentables para el transporte público con aire acondicionado, WiFi, cámaras de seguridad y monitoreo inteligente.

80 kilómetros alcanzará la red del Metro con las Líneas 4 y 6.

240 mil personas se movilizarán diariamente gracias a las nuevas Líneas 4 y 6.

Modernización de la Línea 1 del Metro.

11 corredores del sistema de Transmetro.

500 nuevos paraderos de transporte público.

2 puentes peatonales fueron impulsados para mejorar la conectividad.

Espacios públicos y áreas verdes

La agenda también contempla parques, corredores y áreas verdes que amplían los espacios de convivencia y fortalecen la vida pública del estado.

El nuevo Parque del Agua de 78 hectáreas.

1 millón de árboles reforestados en todo el estado.

10 Corredores Verdes construidos y habilitados.

6.1 kilómetros del nuevo Parque Lineal asociado a la Línea 4 del Metro.

20 hectáreas de ampliación en el Parque Fundidora para el Fan Fest.

Seguridad

El fortalecimiento de Fuerza Civil forma parte de la infraestructura estratégica para salvaguardar a visitantes y nuevoleoneses.

Un nuevo cuartel para la Fuerza Civil.

16 nuevos destacamentos de Fuerza Civil.

9 helicópteros incorporados al fortalecimiento de Fuerza Civil, destacando dos Black Hawk.

Nuevas divisiones especializadas, unidades tácticas Black Mamba y patrullas.

El modelo Sikorsky UH-60L Black Hawk es una versión mejorada del icónico helicóptero. Foto: Especial

Conectividad carretera y logística

Las obras carreteras buscan mejorar los accesos, fortalecer la movilidad regional y consolidar a Nuevo León como plataforma logística del norte del país.

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7 nuevas carreteras estratégicas en la entidad.

Entre los proyectos destacan la renovación de la Aduana Colombia, la nueva Carretera La Gloria-Colombia, el Libramiento Juárez-Pesquería, la Carretera Presa León, la Carretera Interserrana-Tramo 3, el Nuevo Periférico y la Autopista al Aeropuerto.

Las nuevas carreteras favorecen la movilidad en el estado y hacia entidades vecinas. Foto: Especial

Deporte e infraestructura social

Escuelas, espacios de atención y programas sociales que beneficiarán a niñas, niños, adolescentes y familias nuevoleonesas.

560 canchas deportivas fueron construidas en planteles escolares.

Más de 650 mil niñas, niños y adolescentes que son beneficiados.

La agenda social incluye el Hospital Infantil, el Puente Capullos, los espacios de lactancia Alimentar con Amor, el Centro de Intervención para Personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA) y el programa Hecho en Nuevo León.

La promoción del deporte es prioridad en NL. Foto: Especial

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