Pavlova tiene su restaurante en el circuito del Estadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial de Futbol 2026; sin embargo, la derrama económica por el tránsito de turistas extranjeros y nacionales no fue lo que anticipaban.

“Las ventas no fueron lo que esperábamos. Nada que ver con partidos anteriores de la Liga (mexicana), del 100% que vendíamos, el Mundial representó 20%”, comentó.

La comerciante refirió que las restricciones como no colocar mesas y sillas afuera de su local fue lo que más le afectó, pues su local es pequeño. “La gente no compra tanto si no tiene donde sentarse, sólo fue servicio para llevar como tortas y refrescos. Pero lo bonito fue el ambiente, tuvimos la televisión y la gente se amontonaba para ver el partido”, agregó la propietaria del negocio.

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Una historia similar fue la de Ivana, quien aseguró que no vio un aumento en las ventas de su tienda de abarrotes, a pesar de que su negocio se encuentra a una calle de la entrada tres del Coloso de Santa Úrsula.

“Toda la venta se fue para las empresas grandes, la derrama económica para los microempresarios no llegó. Nos hacemos más dinero en una Liguilla o cuando juega el América y Cruz Azul”, subrayó.

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La locataria añadió que su principal afectación fue la restricción de venta de bebidas alcohólicas, así como la basura que se generó durante los días de partido.

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“Desde que empezó el Mundial en toda la avenida no había contenedores (de basura) y la gente nos daba sus botellas o lo que trajera. Pusimos bolsas en la banqueta pero luego los del camión no se la querían llevar”, describió.

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Luciano Bolaños además de que sus ventas se estancaron, dejó de trabajar un día y medio porque le colocaron sellos de clausura a su tienda.

El tendero refirió que no pudo vender bebidas alcohólicas por la ley seca, pero en la calle había varios puestos de micheladas a quienes no les dijeron nada. “Compran y se vienen a tomar aquí afuera, el afectado es uno”, refirió.

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Otra cara fue la de la taquería Los Pedregal pues tuvieron buenos números durante la justa mundialista y vieron aumento en el número de comensales en los días de partido.

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