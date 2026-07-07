A pesar de las clases de inglés que recibieron previo al Mundial, los locatarios del Mercado de comida de Huipulco resolvieron de otra manera la forma de comunicarse con los comensales extranjeros.

“No aprendí, sí nos dieron las clases pero no se me quedó nada”, explicó María del Carmen, dueña de una de las cocinas económicas.

En entrevista para EL UNIVERSAL, agregó que usó la app “Huevito” que habilitó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la capital, sin embargo no fue de gran utilidad como lo esperaba.

“Es muy difícil porque ellos (los extranjeros) quieren que los atiendan rápido, no se esperan. En lo que veo la aplicación y lo que quieren (los comensales) sí se tarda uno. No se puede atender como ellos debieran”, refirió.

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Locatarios del Mercado Huipulco se las arreglan con los comensales extranjeros. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

A pesar de esto, comentó que sí tuvo buenas ventas. Incluso le dejaron propina de más con diferentes monedas: dólares estadounidenses, pesos colombianos y yuanes.

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Julio Navarro también es locatario del Mercado de Huipulco, pero tampoco tuvo grandes resultados de las clases. “Nos dieron un curso pero eran dos horas cada tercer día, era muy poco tiempo”.

En cuanto a la app de Huevito, dijo que no la pudo usar porque se la instalaron este fin de semana, después del partido entre México e Inglaterra. “Realmente no fue un problema, los únicos que sí saturaron el mercado fueron los colombianos cuando jugaron en el Azteca”.

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En ese sentido, dijo que la mayoría de sus clientes hablaban español, sólo un 30 por ciento fueron extranjeros de una lengua diferente.

La señora Sara, cuya cocina lleva su mismo nombre, explicó que fue su hijo quien fungió como intérprete para los clientes que hablaban inglés. Además, se ayudó de la versión en otro idioma que le realizaron a su menú.

Sin embargo, sus ventas se duplicaron durante los eventos mundialistas. “Extrañamos esos días de que llegara el día del partido”.

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De acuerdo con la Sedeco, ante la reapertura del Mercado de Huipulco se capacitaron a más de 228 personas en el idioma inglés para atender a los visitantes de otros países y mostrarles los platillos que ofrecen.

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