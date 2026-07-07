Tepotzotlán, Méx.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), recibió 13 propuestas económicas que van de los 539 millones 999 mil pesos hasta los 844 millones 599 mil pesos, para un proyecto de ampliación de la autopista México-Querétaro.

La licitación pública nacional se encuentra en la etapa de apertura de proposiciones, mismas que fueron anunciadas este martes 7 de julio. El contrato de obra será asignado el próximo 27 de julio y comenzará el 17 de agosto de este año y está planeada a ejecutarse en 365 días naturales.

El proyecto fue denominado por Banobras como “construcción de calles laterales mediante losas de concreto hidráulico del km 43+140 al km 52+800 Cuerpo B y ampliación de los pasos superiores vehiculares (PSV), pasos inferiores vehiculares (PIV) y puentes inferiores peatonales (PIP), en ambos cuerpos de la autopista México-Querétaro, tramo Tepotzotlán-Jorobas” y tiene como propósito continuar con una política de mejoramiento constante de autopistas y caminos directos.

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Ampliación de la autopista México-Querétaro. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

La autopista México-Querétaro es fundamental para la economía del país

“El tramo carretero de estudio forma parte del Corredor Carretero México - Nuevo Laredo con Ramal a Piedras Negras. Por este tramo circula cerca del 20% de la carga que se mueve en el autotransporte. Se estima que el 70% de las cargas transportadas en este tramo carretero son productos industriales lo cual refleja el alto valor monetario de la misma”, describió Banobras en la explicación técnica.

Banobras informó que sobre la autopista México-Querétaro, en el 2025, se estimó un tránsito diario promedio anual de 127 mil 900 vehículos en ambos sentidos de la circulación, de los que el 17% son unidades de carga, entre autobuses y camiones.

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Ampliación de la autopista México-Querétaro. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

Además, la convocante a la licitación explicó que el tramo carretero opera ya al límite de su capacidad. La mitad presenta un nivel de servicio deficiente y el resto está saturado.

Aunado a la construcción de las calles laterales con concreto hidráulico, que en sentido norte partirá de la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Banobras también proyectó obras complementarias de drenaje, alumbrado y señalamientos.

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¿Qué empresas participaran en la licitación?

Las empresas que participan en la licitación pública nacional y que presentaron sus propuestas económicas son: Proyectos y Construcciones Jecor S.A de C.V, por 539 millones 99 mil 475.08 pesos; Seyobic de México S.A de C.V, en participación conjunta con Dibcir S.A de C.V, por 554 millones 999 mil 801.26 pesos; Servicios Especializados en Ingeniería Yatzachi S.A de C.V, por 569 millones 930 mil 426.66 pesos; Urbanizaciones AGV S.A de C.V, en participación con Construcciones y Carreteras S.A de C.V, por 573 millones 784 mil 188.27 pesos.

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También Cosuis Constructora y Supervisora S.A de C.V, por 584 millones 999 mil 186.43 pesos; Demoliendo México S.A de C.V, en participación con Constru Mave S.A de C.V y Pavimentos Asfálticos del Sur S.A de C.V, por 599 millones 938 mil 418.42 pesos; Jaguar Ingenieros Constructores S.A de C.V, en participación con Regiomontana de Construcción y Servicios S.A.P.I de C.V y Jyr Ingenieros Constructores S.A de C.V, por 660 millones 608 mil 811.11 pesos; Coconal S.A.P.I de C.V por 664 millones 852 mil 092.73 pesos.

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Y Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A de C.V, en participación con Gami Ingeniería e Instalaciones S.A de C.V, por 699 millones 915 mil 751.39 pesos; Calzada Construcciones S.A de C.V, en participación con Construcciones y Dragados del Sureste S.A de C.V, por 721 millones 114 mil 573.50 pesos; GCP S.A.P.I de C.V, en participación con Prefamovil e Infraestructura S.A de C.V, por 760 millones 154 mil 506.25 pesos; Gremial Construcciones S.A de C.V, por 822 millones 235 mil 087.29 pesos; y Esma Instalaciones S.A de C.V, por 844 millones 599 mil 269.02 pesos.

vr/cr