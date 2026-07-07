Cuautitlán, Méx.— Autoridades del gobierno federal están en la etapa de definiciones sobre las obras de mitigación por la construcción del Tren México-Querétaro, en su paso por los municipios de Cuautitlán México, Teoloyucan y Coyotepec, en el Estado de México, donde la población ha manifestado su necesidad de conocer cuáles son los proyectos para tener movilidad, en protestas y en reuniones con funcionarios, y en caso de no hacerlo, amagan con parar obras.

Fuentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), consultadas por EL UNIVERSAL, puntualizaron que escucharon a la población con sus propuestas y éstas han sido evaluadas para verificar su viabilidad, y ya se alistan los proyectos para las obras complementarias por el paso del proyecto ferroviario que, aseguran, ayudarán a disminuir el impacto de la obra.

Se prevé el retiro de puentes vehiculares porque no cumplen con las normas de seguridad y otros serán intervenidos para realizar algún ajuste, ya que se necesita altura y establecer un anillo de seguridad por el tránsito que tendrá el tren eléctrico a Querétaro y el paso del convoy de carga.

Mientras, la población de estas demarcaciones planteó propuestas de obras complementarias a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), SICT y a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integradov con el propósito de no perder movilidad y poder preservar tanto tradiciones de sus pueblos, patrimonios históricos y mantener vocaciones económicas como la ganadería.

Los tres municipios forman parte del Frente 2 de obras Tultitlán-Coyotepec de la Sedena, y entre sus exigencias principales se encuentra el poder conocer los proyectos de obras de mitigación a fin de poder opinar si están de acuerdo o no, puesto que “nosotros somos quienes vivimos aquí y somos los que mejor conocemos en qué lugares se podrían construir los puentes”, dijo Polo Urban, vecino del pueblo de San Mateo Ixtacalco.

Puntualizó que entre las prioridades del pueblo destaca el contar con un paso vehicular que permita también el paso de la población para las procesiones que suelen hacer cuando fallece algún habitante, ya que forma parte de sus tradiciones.

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Sobre este tema de la movilidad en Cuautitlán México, en el marco de la construcción del Tren México-Querétaro, la alcaldesa Juana Carrillo Luna, explicó que el puente vehicular de Santa María Huecatitla será reconstruido.

La edil informó que en reuniones con representantes de la Sedena, SICT y ATTRAPI, le comunicaron sobre la idea a ejecutar en el puente, razón por la cual el gobierno municipal que encabeza no ha intervenido para mejorar la carpeta asfáltica.

Además, Carrillo Luna sostuvo que como gobierno municipal también están solicitando obras de mitigación, por ejemplo, para mejorar la infraestructura en la zona de El Tirado y La Tabla, donde hace falta drenaje y carpeta asfáltica. Por ello, dijo, solicitarán el apoyo federal para el reencarpetado de la avenida de Santa María Huecatitla.

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Por su parte, Esther, vecina de Teoloyucan, mencionó que a la población le interesa que sea construida una estación o paradero en la demarcación, para lo cual, señaló, siguen insistiendo en la petición con la Sedena, ATTRAPI y SICT.

Y en Coyotepec, pobladores de La Planada amagan con impedir en su totalidad las obras que ejecutan los ingenieros del Agrupamiento Felipe Ángeles de la Sedena, si no hay solución a sus peticiones.

Francisco Páez, vecino de La Planada, mencionó que hay pobladores con vocación ganadera, quienes ya no pueden pasar por las vías del tren para que sus animales se alimenten.

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