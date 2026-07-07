[Publicidad]
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ofrece medio millón de pesos por información para la captura de Juan Carlos García Sánchez, sujeto buscado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.
A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, este martes se dio a conocer el acuerdo por el cual la FGJ ofrece 500 mil pesos a la o las personas que brinden información “veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Juan Carlos García Sánchez, para su aprehensión y puesta a disposición ante autoridad judicial”.
Dicho acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Lee también Muere menor en hospital infantil
De acuerdo con la publicación, a García Sánchez se le imputa el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa derivado de la carpeta de investigación Cl-FAO/AOB-2Ul-1S/D/00032/01-2019.
Asimismo, se le acusa de los delitos de asociación delictuosa y feminicidio derivado de la carpeta de investigación CI-FAS/E/UI-1C/D/00180/02-2020.
[Publicidad]
Caso Kimberly Moya: Madre denuncia trabas para acceder a videos del C4; exige intervención de la FGR
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Nación
Caso “Mayo” Zambada, en cinco claves para entender su impacto en la relación México-EU; aquí un recuento
Universal Deportes
Julián Quiñones desata locura en su vuelo y en el Aeropuerto de la Ciudad de México
Nación
Laura Itzel Castillo exige investigar con perspectiva de género asesinato de Roxana Guzmán; pide evitar revictimización
Universal Deportes
Suiza vs Colombia: Horario y dónde ver EN VIVO partido del Mundial 2026 HOY
Viral
Realizan entierros dignos a personas sin nombre en Venezuela
Sexualidad
Si mi novia se siente calientita por dentro, ¿es porque estuvo con otro hombre?
Édgar Córdova
Senadora promociona playeras de México en Tepito y provoca fuerte debate por comercio ilegal
Espectáculos
Mr Model International retira a Alexis Wilchis por exponer expresiones de director contra México