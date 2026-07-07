Metrópoli | 07-07-26 | 10:37 | Actualizada | 07-07-26 | 10:38 |

La () ofrece medio millón de pesos por información para la captura de Juan Carlos García Sánchez, sujeto buscado por los delitos de en grado de tentativa y asociación delictuosa.

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, este martes se dio a conocer el acuerdo por el cual la FGJ ofrece 500 mil pesos a la o las personas que brinden información “veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Juan Carlos García Sánchez, para su aprehensión y puesta a disposición ante autoridad judicial”.

Dicho acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en la .

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De acuerdo con la publicación, a García Sánchez se le imputa el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa derivado de la carpeta de investigación Cl-FAO/AOB-2Ul-1S/D/00032/01-2019.

Asimismo, se le acusa de los delitos de asociación delictuosa y feminicidio derivado de la carpeta de investigación CI-FAS/E/UI-1C/D/00180/02-2020.

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mahc/LL

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