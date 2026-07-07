La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ofrece medio millón de pesos por información para la captura de Juan Carlos García Sánchez, sujeto buscado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, este martes se dio a conocer el acuerdo por el cual la FGJ ofrece 500 mil pesos a la o las personas que brinden información “veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Juan Carlos García Sánchez, para su aprehensión y puesta a disposición ante autoridad judicial”.

Dicho acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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De acuerdo con la publicación, a García Sánchez se le imputa el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa derivado de la carpeta de investigación Cl-FAO/AOB-2Ul-1S/D/00032/01-2019.

Asimismo, se le acusa de los delitos de asociación delictuosa y feminicidio derivado de la carpeta de investigación CI-FAS/E/UI-1C/D/00180/02-2020.

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