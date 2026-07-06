Tlalnepantla, Méx.- A nueve meses de la desaparición de Kimberly Moya, su madre, Jaqueline, señaló que la falta de acceso oportuno a cámaras de vigilancia dificultó conocer el recorrido que realizó la joven antes de desaparecer.

“Las cámaras son indispensables. Tengo entendido que el C4 prácticamente, aunque es independiente es una herramienta muy indispensable. Eso nos está fallando bastante”, expresó.

La madre de Kimberly señaló que el punto donde fue vista por última vez carecía de cobertura de cámaras y consideró que estas zonas pueden ser ubicadas por delincuentes.

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“Qué casualidad que justamente en donde se llevan a Kim es punto ciego y estos tipos sabían cuál era el punto ciego, no es casualidad, para mí no es casualidad que tú como delincuente sepas cuáles son los puntos ciegos”, señaló.

Indicó que desde los primeros momentos solicitaron el acceso a las imágenes del C4, pero el procedimiento retrasó la entrega de información.

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“Cuando nosotros pedimos C4 en su momento, que fue el día 2 a las ocho-nueve de la noche, no querían proporcionar la información hasta que Fiscalía girara la orden y se pudieran las cámaras cuando es una urgencia y no estar esperando algo burocrático”, dijo.

Jaqueline aseguró que, de haberse revisado las cámaras desde el inicio, la familia habría conocido antes el recorrido de Kimberly.

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“Si ellos hubieran hecho la búsqueda de cámaras, desde ese día hubiéramos sabido el punto donde Kim y eso porque nosotros tuvimos que recorrer, la familia tuvo que recorrer todos los espacios para saber el recorrido que Kim hizo”, afirmó.

Respecto a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) señaló que no han atendido la demanda de las cámaras de videovigilancia.

“CAPUFE se ha hecho omisa, no sé qué estén haciendo, cuántas solicitudes o miles de solicitudes tengan que no puedan aceptar una y que realmente le den el seguimiento. Hemos estado presionando pero aún así es muy difícil”, declaró.

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También pidió que las dependencias trabajen de manera conjunta para fortalecer la búsqueda, ya que existen deficiencias por la falta de comunicación.

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“Nosotros hemos pedido a las autoridades que realmente se unan las dependencias, es un conjunto, hay muy buen personal, yo sé que son muy buenas personas, el tema es que piensan que son distintas dependencias cuando todas coadyuvan para lo mismo para encontrar, en este caso, a una pequeña”, expresó.

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La representación jurídica de la familia de Kimberly Moya solicitó que la desaparición de la adolescente también se investigue por el posible delito de trata de personas y reiteró la petición para que la Fiscalía General de la República atraiga la carpeta de investigación por la posible participación de más personas.

Jairo Ocampo, asesor jurídico de la víctima y de su familia, informó que solicitaron la intervención de la Fiscalía de Trata.

"Hemos hecho un llamado a la Fiscalía de Trata, y el doctor Erik, fiscal de trata en Toluca, se ha comprometido a darle seguimiento a ese posible desglose de ese posible delito también", señaló.

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El abogado sostuvo que existen elementos para considerar la participación de más personas en la desaparición, por lo que insistió en que la Fiscalía General de la República ejerza su facultad de atracción.

"Nosotros seguimos creyendo que existen elementos importantes para acreditar que hay contubernio entre más personas; cuando existe delincuencia organizada es cuando la Fiscalía General de la República podría ejercer su facultad de atracción y evidentemente llevarse la carpeta de investigación y continuar con la carpeta de investigación, creemos que hay elementos", afirmó.

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Explicó que la Fiscalía General del Estado revisa el expediente en coordinación con la Fiscalía de Desapariciones de Naucalpan para determinar si la investigación permanece en esa instancia o pasa al ámbito federal.

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“Creemos que debe de atraerla la FGR, el caso es un caso mediático, es un caso pues diferente a muchos casos, hay elementos que advierten que hay más participación en la desaparición de Kim, hacemos un llamado a Ernestina Godoy a efectos de que ordene a quien tenga que ordenar que haga la recomendación y en su caso exista esa facultad de atracción”, dijo.

Ocampo añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado acciones en distintas entidades del país tras reportes sobre posibles avistamientos de Kimberly.

"La Comisión Nacional de Búsqueda se ha trasladado a diversos estados, creemos que ha sido vista en diversos lugares. Por un lado luchamos en el tema de la localización y por otro lado luchamos con el tema judicial", expresó.

Precisó que uno de los reportes correspondió a Querétaro y ocurrió en octubre de 2025, aunque la información fue notificada a la familia en diciembre.

"Uno de los avistamientos desde el año pasado fue en Querétaro, y no puedo dar más datos porque es parte de las pruebas que están señaladas en la acusación", concluyó.

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