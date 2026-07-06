La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra un hombre identificado como Efraín “N”, al ser encontrado penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro agravado, cometido en junio de 2023 en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2023, cuando la víctima fue interceptada por el ahora sentenciado y otros tres sujetos, quienes le mostraron una supuesta orden de aprehensión por el delito de feminicidio para engañarlo.

Al intentar resistirse, el hombre fue golpeado, privado de la libertad y obligado a subir a un vehículo, donde además fue despojado de dinero en efectivo y diversas pertenencias.

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Mientras permanecía cautivo, los responsables exigieron a un familiar un rescate de un millón de pesos a cambio de liberarlo. Tras una negociación, ambas partes acordaron la entrega de 150 mil pesos y un vehículo con la factura endosada.

Después de realizar el intercambio, la víctima y su familiar solicitaron apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes implementaron un operativo que derivó en una persecución y la captura de Efraín “N”.

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Con los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el imputado fue vinculado a proceso el 17 de junio de 2023.

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Durante el juicio, la representación social presentó entrevistas, análisis de seguimiento técnico, dictámenes periciales en materia de criminalística y otros elementos probatorios que acreditaron la participación y responsabilidad penal del acusado.

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Como resultado, el pasado 2 de julio de 2026, un juez dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado fue condenado a restituir los 150 mil pesos entregados como rescate, devolver los bienes sustraídos a la víctima, cubrir el pago de una multa y se ordenó el decomiso de las armas de fuego relacionadas con el secuestro.

La Fiscalía capitalina señaló que continuará fortaleciendo las investigaciones y el trabajo de litigación para combatir los delitos que atentan contra la libertad de las personas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

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