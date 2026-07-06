Al destacar que tras el partido México-Inglaterra, en la Ciudad de México hubo saldo blanco —a diferencia del pasado 30 de junio que hubo cuatro decesos—, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que es necesario construir una nueva cultura del cuidado colectivo en eventos multitudinarios.

Tras afirmar que este domingo se disputaron dos partidos: uno en la cancha y otro en las calles, en el que aseguró que la gran victoria para la administración local fue lograr que todas las personas “regresaran sanas y salvas a casa”, Brugada Molina aseveró que “ninguna celebración, por importante y masiva que sea, está por encima de la vida humana”.

“Expreso nuevamente mis condolencias y toda mi solidaridad, con las familias de las personas lamentablemente fallecidas, el martes pasado, seguimos acompañándolas de manera permanente. Necesitamos construir una nueva cultura del cuidado colectivo, en eventos multitudinarios”, dijo.

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En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina aseveró que, desde el primer momento, su administración tuvo conciencia de los riesgos de Protección Civil que implicaba una concentración masiva, sin precedentes, en el espacio público de la ciudad.

“Tras cada celebración, tras cada evento, fortalecimos protocolos, mejoramos operativos y ajustamos lo necesario. (...) Establecimos controles de acceso, orientamos a la población. También se decretó la Ley Seca, para inhibir el consumo de alcohol desde el primer partido, y en cada evento fuimos ajustando y fortaleciendo las medidas”, dijo.

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Al enlistar 10 puntos de lo que ha sido la Copa del Mundo en la capital del país desde el día de la inauguración, aseguró que el balance de los operativos de movilidad, seguridad y salud que se han implementado han tenido resultados positivos.

La mandataria resaltó que el Mundial continúa, pues aún faltan 14 días de la justa deportiva, por lo que garantiza que firmante estos días “vamos a estar sirviendo a la población en cada Festival Futbolero y en el Zócalo”.

dmrr