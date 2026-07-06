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Mérida, Yucatán. - La madrugada de este lunes un hombre, de 28 años de edad, sufrió lesiones de gravedad luego de ser atropellado en calles del centro de Mérida.
El caso ya es investigado por las autoridades debido a que la presunta responsable sería su pareja sentimental, quien habría abandonado el lugar tras el incidente.
Los primeros reportes señalan que el lesionado, identificado con las iniciales J.A.C., fue localizado sobre la calle 64 por 89-A con diversas heridas de gravedad, luego de haber sido embestido por una camioneta Nissan X-Trail.
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Testigos señalaron que la pareja viajaba a bordo del vehículo cuando comenzó una discusión, pero el joven descendió de la unidad y, presuntamente, la conductora aceleró y lo arrolló antes de darse a la fuga.
Tras el incidente, la camioneta fue localizada abandonada a poca distancia del sitio, mientras vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de la gravedad de las lesiones de la víctima.
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Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al joven, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, así como lesiones de consideración en el tórax, por lo que fue trasladado inconsciente al Hospital General Regional "Agustín O'Horán".
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que abrió una carpeta de investigación.
dmrr
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