La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió información a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien obtuvo libertad condicional ante el caso Agronitrogenados.

En su conferencia mañanera de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, no ha acabado de pagar por el caso Agronitrogenados.

“Le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta persona, de la hermana de Lozoya en este fraude que fue la compra de una empresa, que en su momento se había privatizado por un monto mucho mayor de lo que en realidad valía, para beneficiar al dueño de Altos Hornos y a algunas otras personas, incluso presuntamente al director de Pemex de entonces”, expuso.

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“La Fiscalía, espero, que lo pueda informar con más detalle y también aquí podemos presentar el caso completo; cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la nación”, expuso.

También mencionó que Alonso Ancira no ha terminado de pagar la deuda y por eso se reavivó la orden de aprehensión, lo que debe explicar la FGR a cargo de Ernestina Godoy Ramos.

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