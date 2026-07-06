Para este lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina tiene previstas diversas concentraciones en distintos puntos de la capital del país, encabezadas por organizaciones sociales, sindicales y colectivos ciudadanos.

A las 11:30 horas, integrantes de Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes se concentrarán frente a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González número 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde llevarán a cabo una jornada de atención médica humanitaria. La actividad busca ofrecer servicios de salud gratuitos, promover el acceso a la atención médica y fortalecer el bienestar de este sector de la población en un entorno de respeto a los derechos humanos.

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Durante el transcurso del día, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas en las inmediaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sobre avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. La organización busca reunir apoyos en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Asimismo, la Colectiva Minerva permanecerá en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, ubicados en James Sullivan 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde exigirá justicia para una víctima y solicitará que las autoridades actúen con perspectiva de género, garantizando el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de la persona agraviada.

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