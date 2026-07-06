La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras el accidente que se registró en marzo pasado en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, la planta ya opera en su totalidad y está aumentado su producción.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal indicó que se hizo uso de los seguros con los que cuenta la refinería, insignia del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El 17 de marzo pasado se registró un incendio y explosión en la refinería de Dos Bocas, que dejó como saldo cinco personas muertas.

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“Hubo un periodo de importación de unos meses en este año por el accidente que hubo en la refinería Dos Bocas, que ya está resuelto y está aumentado su producción, pero fue por un periodo para arreglar lo que se había dañado. Se utilizaron los seguros ya está prácticamente funcionando nuevamente”, informó.

En mayo pasado, EL UNIVERSAL informó que la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, obra insignia de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, llevaba cuatro meses seguidos perdiendo producción.

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La información disponible en Pemex mostraba que la refinería producía 147 mil barriles diarios de gasolinas y otros combustibles en abril, un desplome de 44% frente a diciembre y el menor volumen desde agosto pasado.

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