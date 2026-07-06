A ocho años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el pueblo mexicano vive mejor.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal destacó que desde el triunfo electoral en 2018 del expresidente Andrés Manuel López Obrador 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, ha aumentado significativamente el salario mínimo, el peso está fortalecido y la inflación ha bajado.

“La gran diferencia es que antes se gobernaba para unos cuantos y el poder económico tenía la influencia sobre el poder político, y eso ya no. Hoy se gobierna para el pueblo y el pueblo vive mejor.

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“En seis años 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y sigue aumentando el salario mínimo; mejores condiciones de vida y aún con las difíciles circunstancias internacionales marcadas por las particularidades del gobierno del presidente Trump de mayor proteccionismo y de imposición de tarifas de distinto tipo a todos los países. En esas circunstancias, vamos bien, vamos bien, la gente está mejor”.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal y previo a su Segundo Informe de Gobierno que se llevará a cabo en septiembre, adelantó que en el segundo semestre se notarán mejores indicadores económicos.

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“Están bien el peso, la inflación bajó y vamos avanzando, y este semestre se va a notar todavía más la actividad económica, este segundo semestre de 2026”.

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