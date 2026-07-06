La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy inicia el depósito del bimestre julio-agosto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en la cual se entrega un apoyo económico universal de 6 mil 400 pesos bimestrales.

La jefa del Ejecutivo federal indicó en conferencia de prensa matutina que este lunes se inicia con las y los beneficiarios cuyo apellido inicie con la letra “A”.

En Palacio Nacional, Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, detalló que 13 millones 788 mil 274 personas reciben esta pensión, en la cual se entrega un apoyo económico universal de 6 mil 400 pesos bimestrales.

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¿Cuándo será el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

La secretaria también resaltó que inicia el pago de la Pensión Mujeres Bienestar, en donde las 2.7 millones de mujeres de 60 a 64 años que están inscritas a este programa reciben 3 mil 100 pesos.

Leticia Ramírez Amaya destacó que solo en estos dos programas de bienestar del gobierno federal suman más de 16.5 millones de personas beneficiadas con una inversión total de 378 mil 817 millones de pesos.

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