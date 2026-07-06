Mundial 2026: Portugal vs España – EN VIVO – Octavos de Final

Universal Deportes | 06-07-26 | 12:18 | Actualizada | 06-07-26 | 12:34 |

La actividad de los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 continúa este lunes 6 de julio.

y España se enfrentan sobre la cancha del estadio Dallas en el primer partido de este día; más tarde, Estados Unidos y Bélgica disputarán el segundo.

Los Lusos y La Roja miden fuerzas en un partidazo que promete un sinfín de emociones y que definirá el destino de esta dos selecciones.

Para ambas, quedar fuera del Mundial en esta instancia sería un rotundo fracaso, por lo que están obligadas a ganar.

El equipo de Roberto Martínez llega a este compromiso tras haber eliminado a Croacia en los dieciseisavos de final, en un duelo que tuvo que todo.

Por su parte, la escuadra de Luis de la Fuente superó sin mayor dificultad (3-0) a Austria en la ronda anterior.

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Cabe recordar que Portugal y España se vuelven a ver las caras después de lo que sucedió en la final de la UEFA Nations League 2024-25.

En aquel encuentro, los Lusos derrotaron (5-3) en tanda de penaltis a La Roja y conquisataron su segundo trofeo en la historia.

En el tiempo reglamentario, portugueses y españoles empataron (2-2) y en los tiempos extra no pudieron cambiar el marcador, por lo que todo se definió desde los el manchón de penalti.

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Por tal motivo, este compromiso podría ser una revancha para la selección campeona del mundo.

Cabe resaltar esta será apenas la tercera ocasión en la historia que Portugal y España se enfrenten en una Copa del Mundo.

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La primera vez que se vieron las caras fue Sudáfrica 2010, donde también chocaron en la ronda de octavos de final.

La Roja se quedó con el triunfo y el boleto para la siguiente ronda, gracias a una anotación de David Villa.

La segunda, fue en Rusia 2018, donde portugueses y españoles regalaron un partidazo que terminó con un trepidante marcador de 3-3.

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Aquel duelo fue correspondiente a la Jornada 1 de la fase de grupos y se lució con un hat-trick, mientras que Diego Costa hizo un doblete.

Caba aclarar que el partido entre Portugal y España será transmitido por las pantallas de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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Sigue aquí el minuto a minuto del Portugal vs España

Universal Deportes 12:03 PM

Mundial 2026: Portugal vs España – EN VIVO – Octavos de Final

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