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Este lunes 6 de julio, continúa la actividad de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con dos partidazos.
Los octavos de final siguen su curso y hoy cuatro selecciones se juegan su destino en el Mundial.
Portugal, España, Estados Unidos y Bélgica salen a escena, con el objetivo de conseguir uno de los boletos para los cuartos de final que todavía quedan disponibles.
Los Lusos, la Roja, las Barras y las Estrellas y los Diablos Rojos quieren unirse a Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra como parte de los mejores ocho países de la justa mundialista.
El estadio de Dallas y el de Seattle serán los escenarios donde se definirá qué escuadras avanzarán a la siguiente ronda.
En la casa de los Cowboys de la National Football League (NFL), la Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentará a la España de Lamine Yamal, en un duelo que promete un sinfín de emociones.
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Las dos selecciones necesitan avanzar a la próxima instancia porque quedar eliminada significaría un fracaso.
En el otro duelo, en la casa de los Seahawks de la NFL, Estados Unidos y Bélgica medirán fuerzas para superar los octavos de final.
Los estadounidenses tratarán de ser el mejor anfitrión de Norteamérica 2026, ya que México y Canadá no fueron capaces
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Horarios y canales para ver EN VIVO HOY los partidos de octavos de final del Mundial 2026
- Portugal vs España
- Fecha: Lunes 6 de julio
- Hora: 13:00
- Estadio: Dallas
- Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Estados Unidos vs Bélgica
- Fecha: Lunes 6 de julio
- Hora: 18:00
- Estadio: Seattle
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
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