La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya fue sofocado el incendio que se registró esta mañana en la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, e indicó que no hay afectaciones y que opera con normalidad.

En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal leyó un comunicado de Petróleos Mexicanos (Pemex) en donde indica que el incendio se detectó a las 6:00 horas alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca.

Indicó que las primeras evaluaciones señalan que este incidente pudo haberse ocasionado por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburo derivados de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona.

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La Mandataria federal informó que Pemex continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

“(Pemex) sofocó un incendio que se detectó a las 6:00 horas alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca. Las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales.

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“De acuerdo con las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburo derivados de las lluvias, torrenciales inundaciones registradas en la zona. Pemex continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental”.

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