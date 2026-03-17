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La presidenta informó que , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sigue en Washington, D.C., para fortalecer la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de marzo, la Mandataria destacó que mantendrá reuniones con agencias e instituciones de Estados Unidos, como la que tuvo con Terrance Cole, director de la (en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA).

“Sencillamente, es parte de la colaboración y siempre, porque esto es muy importante con respeto a nuestra y nuestros cuatro principios. Ahí no hay nada que se ponga en riesgo, sino sencillamente reuniones de coordinación, de información y, sobre todo, de inteligencia”, explicó Sheinbaum Pardo.

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Ayer, el funcionario representó al Gabinete de Seguridad y dialogó con sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia en el país con detenciones relevantes.

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mahc

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