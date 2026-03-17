Más Información
Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos
Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta
Otorgan prisión domiciliaria a Carlota “N” por doble homicidio; pagará fianza y usará brazalete electrónico
“La Tuta” se declara no culpable de narcotráfico en EU; Servando Gómez Martínez comparece en Corte de Nueva York
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sigue en Washington, D.C., para fortalecer la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina de este martes 17 de marzo, la Mandataria destacó que mantendrá reuniones con agencias e instituciones de Estados Unidos, como la que tuvo con Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA).
“Sencillamente, es parte de la colaboración y siempre, porque esto es muy importante con respeto a nuestra soberanía y nuestros cuatro principios. Ahí no hay nada que se ponga en riesgo, sino sencillamente reuniones de coordinación, de información y, sobre todo, de inteligencia”, explicó Sheinbaum Pardo.
Lee también FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre falta de resguardo a cabañas de “El Mencho”; Ernestina Godoy debe explicar, indica
Ayer, el funcionario representó al Gabinete de Seguridad y dialogó con Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia en el país con detenciones relevantes.
Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta
mahc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]