Claudia Sheinbaum: México no tiene inconveniente en que Irán juegue el Mundial en nuestro país, depende de FIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que México no tiene inconveniente para albergar los partidos de la Selección de Irán en el Mundial 2026 en lugar de jugarlos en Estados Unidos.

Esto, luego que la embajada de Irán en México planteara ayer esta posibilidad ante el conflicto bélico que sostienen Irán y Estados Unidos.

Lee también FIFA habría rechazado la opción de que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que esto lo está analizando la FIFA y será este organismo quién decida.

“¿Hay condiciones para que México pueda recibir los partidos del Mundial? Desde Irán han planteado la posibilidad de que quieren jugar en México”, se le preguntó.

“Lo están viendo con la FIFA si es factible, porque iban ir a Estados Unidos si pueden realizar el torneo aquí en México

“Se está viendo y en su momento lo informaríamos. México, pues tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí, pues se informaría", dijo.

“O sea, ¿para México no hay inconveniente, simplemente es el tema de la logística en la FIFA?”, se le insistió.

“Sí”, respondió.

México podría convertirse en sede de los partidos de Irán en el Mundial de 2026, esto de acuerdo al mensaje de la embajada iraní en territorio nacional, donde indica se encuentra en pláticas para hacer esto posible.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos e Israel han bombardeado a Irán, lo que ha elevado las tensiones entre uno de los países sedes de la Copa del Mundo. Hace unos días, Donald Trump, presidente de Estados Unidos recomendó a Irán no asistir al torneo de la FIFA por su "propia seguridad".

Lee también Bolivia ya se encuentra en México para el repechaje del Mundial 2026