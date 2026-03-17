FIFA habría rechazado la opción de que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México

El presidente de la Federación de Futbol de Irán está "negociando" con la FIFA el traslado a México de los partidos de su selección en la Copa del Mundo 2026, mismos que están programados para disputarse en Estados Unidos, debido a la guerra en Oriente Medio.

El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes "la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico" a la delegación iraní antes del Mundial.

En un comunicado difundido en la página web de la embajada, añadió que él también sugirió "a la FIFA que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México".

Sin embargo, este día The Guardian publicó información que terminaría con el plan iraní por salir de suelo estadounidense rumbo durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con el medio británico, la FIFA señaló de manera extraoficial que cambiar la fechay sede de los partidos de Irán causaría inconvenientes y problemas comerciales.

"Ya que las entradas se han vendido y se han acordado los calendarios de retransmisión, así como los acuerdos de patrocinio". Esta situación complicaría que Irán juegue sus partidos en territorio nacional.

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Irán negocia para llegar a México en el Mundial 2026 / Foto: Imago7

¿Qué partido disputará Irán en el Mundial 2026?

Irán integra el Grupo G del Mundial 2026, en el que enfrentará a Bélgica (21 de junio) y Nueva Zelanda (15 de junio) en Los Angeles y a Egipto(26 de junio) en Seattle.

Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio , está previsto en Tucson, Arizona.

Con información de AFP