Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 11 del Clausura 2026

Este domingo llegó a su fin la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y así, la tabla de posiciones sufrió algunas modificaciones. Lo que no cambia, es el líder. A pesar de haber empatado, Cruz Azul se mantiene en el primer lugar con 26 puntos.

A la Máquina la sigue de cerca el Toluca con 25 puntos, Chivas con 24. Cabe recordar, que este 18 de marzo el Rebaño jugará su partido pendiente contra León, por lo que una victoria rojiblanca entre semana podría mover a los celestes del primer lugar.

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En el cuarto lugar están los Tuzos del Pachuca con 21 puntos, seguidos de Pumas con 20 unidades. Finalmente, la zona de clasificación directa a la Liguilla la completan los Tigres, el América y el Atlas con 17 puntos.

Fuera de esa zona de clasificación están los Rayados de Monterrey, a tres puntos de los boletos.

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