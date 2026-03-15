Más Información

Estados Unidos vence a República Dominicana y jugará la final del Clásico Mundial de Beisbol

Estados Unidos vence a República Dominicana y jugará la final del Clásico Mundial de Beisbol

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 11 del Clausura 2026

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 11 del Clausura 2026

América festeja el triunfo sobre Mazatlán con LOS MEJORES MEMES

América festeja el triunfo sobre Mazatlán con LOS MEJORES MEMES

Resultado: América vence al Mazatlán con toque brasileño

Resultado: América vence al Mazatlán con toque brasileño

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, aseguró Miguel Herrera

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, aseguró Miguel Herrera

Este domingo el venció (2-0) al Mazatlán en el estadio Ciudad de los Deportes para concluir la actividad de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y su afición festeja con sabor brasileño.

Con goles de Raphael Veiga y Vinícius Moreira de Lima, las Águilas se impusieron a los cañoneros y lograron meterse de lleno en zona de clasificación a Liguilla. Después de las derrotas como local ante Tigres y los Bravos de Juárez, esta victoria es una bocanada de oxígeno puro en Coapa.

Lee también

Por eso, en redes sociales la afición americanista festejó con LOS MEJORES MEMES este triunfo, el cual tiene sello brasileño. Imágenes en portugués, videos del Cristo Redentor de Río de Janeiro y demás aluciones al país sudamericano acompañan la publicación del club al finalizar el partido.

A continuación, les presentamos los mejores memes del triunfo azulcrema.

Lee también

Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS