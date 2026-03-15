América festeja el triunfo sobre Mazatlán con LOS MEJORES MEMES

Este domingo el América venció (2-0) al Mazatlán en el estadio Ciudad de los Deportes para concluir la actividad de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y su afición festeja con sabor brasileño.

Con goles de Raphael Veiga y Vinícius Moreira de Lima, las Águilas se impusieron a los cañoneros y lograron meterse de lleno en zona de clasificación a Liguilla. Después de las derrotas como local ante Tigres y los Bravos de Juárez, esta victoria es una bocanada de oxígeno puro en Coapa.

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Por eso, en redes sociales la afición americanista festejó con LOS MEJORES MEMES este triunfo, el cual tiene sello brasileño. Imágenes en portugués, videos del Cristo Redentor de Río de Janeiro y demás aluciones al país sudamericano acompañan la publicación del club al finalizar el partido.

A continuación, les presentamos los mejores memes del triunfo azulcrema.

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Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo del América

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